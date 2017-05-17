Ярославль, 24 августа, 2021, 18:32 — ИА Регнум. В Рыбинском и Мышкинском районах Ярославской области началось строительство межпоселкового газопровода. Об этом сообщает правительство Ярославской области

Yarregion.ru Строительство газопровода

Общая протяженность газопровода ГРС-3 «Рыбинск» — санаторий «Черная речка» — село Охотино составит 42,5 километра.

«Проект будет реализован в рамках нашего партнерства с компанией ПАО «Газпром». Строительство газопровода предоставит возможность для газификации десятка деревень и сел, а это порядка 380 домовладений. Кроме того, в планах — перевод на газ трех угольных котельных», — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Проектирование, строительство, строительный контроль за ходом работ ведут структуры ПАО «Газпром». Региональные власти уже осуществили строительство распределительных сетей в 4 селах Ростовского и Мышкинского районов.

«За счет средств областного бюджета в рамках синхронизации уже построены распределительные сети в селах Покров, Никольское, Николо-Корма и Охотино», — сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец.

В рамках сотрудничества правительства области с «Газпромом» в 2021 году построен межпоселковый газопровод к детскому лагерю имени Максима Горького, заработал газопровод между населенными пунктами Козьмодемьянск и Курба в Ярославском муниципальном районе. Кроме того, в результате проведенной работы правительства области с компаниями «Газпром» и «Славнефть-ЯНОС» сняты ограничения на поставки газа в Ярославле, Ярославском, Тутаевском и Рыбинском районах.