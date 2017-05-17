Париж, 17 мая, 2017, 17:07 — ИА Регнум. Мир подвергся еще одной широкомасштабная кибератаке, которая может значительно превзойти кибератаку WannaCry, зафиксированную на прошлой неделе, заявили эксперты в области кибербезопасности, 17 мая сообщает Agence France-Presse.

Цитата из к/ф «Газонокосильщик». Реж. Бретт Леонард. 1992. Великобритания — США — Япония Кибератака

«Исследователи из Proofpoint обнаружили новую атаку, связанную с WannaCry под названием Adylkuzz», — заявил исследователь в области компьютерной безопасности Николас Годье.

Вместо требования выкупа и полного отключения зараженного компьютера путем шифрования данных Adylkuzz использует компьютеры, чтобы скрытно «добыть» информацию, связанную с виртуальной валютой пользователя, после чего деньги перечисляются на счета, подконтрольные разработчикам вируса.

В Proofpoint отметили, что потеря доступа к общим ресурсам Windows и ухудшение производительности ПК могут стать признаками того, что компьютер был заражен вирусом Adylkuzz.

«Поскольку атака является незаметной и не мешает пользователю, вирус Adylkuzz гораздо более выгоден для киберпреступников. Пользователи зараженных компьютеров становятся невольными спонсорами преступников», — заявил Годье.

Напомним, 12 мая в результате глобальной кибератаки WannaCry были заражены около 300 тыс. компьютеров в 150 странах мира. 16 мая в «Лаборатории Касперского» заявили, что к созданию вируса-вымогателя WannaCry могут быть причастны северокорейские хакеры из группировки Lazarus.