Санкт-Петербург, 17 мая, 2017, 16:22 — ИА Регнум. Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров считает «плевком в душу» пикеты граждан у стен Мариинского дворца. Об этом он заявил сегодня, 17 мая, в своём спонтанном выступлении на пленарном заседании, когда ЗакС отказался рассматривать вопрос о референдуме о статусе Исаакиевского собора.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Исаакиевский собор

После того как вопрос сняли с повестки, у стен петербургского парламента собрались противники передачи собора в руки РПЦ, а молодого человека из одиночного пикета с плакатом «Едро в помойное ведро» задержала полиция. Оппозиционные депутаты — инициаторы референдума — обвинили коллег из «Единой России» в трусости.

Вячеслав Макаров, встав за трибуну Мариинского дворца в конце заседания, сообщил, что не планировал сегодня выступать, но оказался вынужден.

«Все, что мы делаем, — это, безусловно, линия закона, постановления, решения, регламента. Но, в конце концов, это линия неписаных человеческих норм приличия и правил поведения. Вот скажите, эта мерзкая акция в православном храме — это что, уважение к человеку православному? К его вере?» — обратился Макаров к парламенту.

Он вспомнил о зимней акции нескольких граждан, вставших внутри собора в круг с плакатами «Музей — городу». Полицейские тогда не предъявили к ним претензий.

Затем Макаров выразил недовольство как многотысячной акцией сторонников сохранения светского статуса музея «Исаакиевский собор», которые окружили собор живой цепью, взявшись за руки, так и пикетом у стен парламента, видимо, имея в виду сегодняшнюю ситуацию, когда несколько десятков человек пришли к ЗакСу, чтобы выразить свою позицию насчёт референдума по Исаакию.

«А хоровод с притопом и прихлопом вокруг Исаакиевского собора, храма Божьего, это что? С прихлопом и прихлопом вокруг храма! Это что, уважение к православной вере и православным людям планеты Земля? А пикеты вокруг Мариинского дворца? Это что, вы так утверждаете авторитет Мариинского дворца и Законодательного собрания? Это все — плевок в душу людям, которые десятки лет тут работают и которые делают своё дело, считаю, хорошо», — заявил единоросс.

Он отметил, что не считает подобное поведение интеллигентным, хотя и сам интеллигентом быть не желает.

«Я не могу быть интеллигентом, потому что я люблю своё отечество, Родину, патриотизм», — подчеркнул спикер.

Макаров заявил, что крикуны и те, кто выставляет пикеты, не победят, а победят те, кто «чётко соблюдают линию закона».

«Вы своим действиям не то что ранили душу веры православной и миллионов православных жителей Петербурга, вы растоптали все в душе у них и в сердце», — заключил бывший преподаватель научного коммунизма Вячеслав Макаров.

Как писало ИА REGNUM, вопрос о референдуме по судьбе Исаакиевского собора в первые же минуты пленарного заседания был снят с повестки Заксобрания по инициативе единоросса. После этого у стен петербургского парламента собрались петербуржцы и депутаты, обсуждавшие сложившуюся ситуацию. К полудню туда стянули дополнительные силы полиции, а у крыльца принялась кружить поливальная машина. Участника одиночного пикета с плакатом «Едро в помойное ведро» забрали в полицию.

Читайте также: Сторонника референдума по Исаакию задержали у стен петербургского ЗакСа

Читайте также: Полтавченко отказался комментировать референдум по Исаакию

Добавим, что по вопросу передачи Исаакия РПЦ уже высказался премьер-министр Дмитрий Медведев. В этой ситуации он считает главным договор, в котором все должно быть четко прописано, чтобы не допустить ущемления интересов жителей Петербурга и посетителей собора.