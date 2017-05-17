Пекин, 17 мая, 2017, 15:47 — ИА Регнум. В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Хуа Чуньин подтвердила информацию о готовящемся визите министра иностранных дел КНР Ван И в ряд африканских стран.

Pixabay.com Китайский флаг

«Министр иностранных дел Ван И посетит Мавританию, Кабо-Верде, Мали и Кот-д'Ивуар. Официальный визит состоится 19−23 мая», — отметила пресс-секретарь.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства отметила, что глава МИД КНР намерен обсудить со своими африканскими коллегами проект «Нового шелкового пути», а также обменяться мнениями по ряду ключевых региональных вопросов, пишет «Синьхуа».

Китай активно развивает сотрудничество со странами Африканского континента. Так, ежегодно проводится Форум сотрудничества Китай — Африка, в рамках которого КНР обсуждает с африканскими странами вопросы развития инфраструктурных и промышленно-экономических проектов.

Кроме того, проводятся периодические двусторонние встречи между представителями Китая и Мозамбика, ЮАР, а также Гамбии. Также китайские миротворцы несут свое дежурство в рамках контингента ООН в горячих точках континента в целях поддержания стабильности.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Китай направил команду миротворцев в составе 190 солдат и офицеров в Мали для проведения миротворческой миссии в рамках ООН.