Хельсинки, 17 мая, 2017, 16:19 — ИА Регнум. В Финляндию в 2016 году прибыло рекордно высокое количество мигрантов. При этом число эмигрировавших из страны оказалось также самым высоким за последние годы. Об этом сообщает финский национальный транслятор Yle со ссылкой на данные Статистического центра.

Pixabay.com Флаг Финляндии

В 2016 году в Финляндию переехали 35 тысяч человек — на 3 тысячи больше, чем в 2013 — предыдущем рекордном году. При этом большая часть иммигрантов — 27 тысяч — это выходцы из стран, не входящих в Евросоюз.

По итогам 2016 года в Финляндию прибыло больше всего иракцев. Чистая миграция выходцев из этой страны составила 3069 человек, вторыми по этому показателю стали граждане России (2087), на третьем месте — Афганистана (1097).

Стоит отметить, что на фоне высокой иммиграции в Финляндию росло также количество граждан, покидающих страну. В 2016 году эмигрировало в общей сложности 18 тысяч человек, 60% из них — граждане Финляндии.