Москва, 17 мая, 2017, 13:25 — ИА Регнум. Конкуренция между отечественными и американскими фильмами аналогична тому, как если бы российские автомобили продавались по той же стоимости, что и иностранные. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 мая заявил министр культуры РФ Владимир Мединский на пленарном заседании Госдумы, отвечая на вопрос депутата Владимира Бортко (КПРФ) о защите отечественного кинематографа.

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«Представьте, что иностранные автомобили — корейские, немецкие, американские, — будут продаваться в наших автосалонах наряду с отечественными — ВАЗ, «Газелью», КАМАЗ… стоять будут рядом и стоить будут одинаково, одну и ту же сумму. У нас билеты на отечественные и голливудские фильмы стоят одинаково — в среднем по стране 225−230 рублей. Скажите, какую долю сохранит отечественный автопром в этой ситуации?» — заявил Мединский.

«То, что мы держим долю 20% отечественного кино, находясь в условиях самой дикой рыночной разнузданной конкуренции без всякой госзащиты — это благодаря таланту наших режиссеров, продюсерам и мудрости нашего зрителя», — подчеркнул он.

По его словам, средства на поддержку кинематографа выделяются по ряду направлений: авторского кино, дебютного кино, детского кино и авторской мультипликации. Средства, которые выделяются на эти фильмы — от 25 до 60 млн рублей.

«Не предполагается, что эти фильмы будут соревноваться с голливудскими блокбастерами в прокате. Однако целый ряд фильмов, вышедших при поддержке министерства культуры под рубрикой «авторское кино», такие как «Битва за Севастополь», «Батальон», «28 панфиловцев», стали безусловными лидерами проката», — отметил министр.

Что же касается коммерческого кино, которое должно собирать большие кассы и на которое выделяются существенные средства, эти проекты поддерживаются Федеральным фондом поддержки кинематографии, и министерство культуры в данном случае «выделяет лишь общую сумму на распределение средств, и далее имеет один из 15 или 20 голосов при принятии решения», говорит Мединский.

«Соревноваться бюджетами с Голливудом мы не можем. Вся поддержка отечественного кинематографа — это менее половины одного американского «Форсажа». Нужно, с одной стороны, больше поддерживать отечественное кино, с другой — ограничивать. У нас нет равнозначной конкуренции с Голливудом», — заявил Мединский.

По данным Бортко, в 2016 году появились 156 отечественных фильмов, которые посмотрели всего 18% зрителей. Минкультуры выделяет 35 млн на фильм — это 225 тыс. долларов при средней американской стоимости фильма 12 млн.