Ростов-на-Дону, 17 мая, 2017, 11:58 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев в 2016 году заработал 6 млн 941 тыс. 190 рублей, а его супруга Ольга в 10 раз больше — 63 млн 719 тыс. 697 рублей. Это следует из опубликованных на сайте правительства Дона сведениях о доходах и имуществе семьи Голубевых за 2016 год, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая.

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Собственно, за счёт жены губернатора и вырос вдвое общий доход семьи Голубевых. Здесь стоит обратить внимание на сноску, в которой указано, что денежную прибавку обеспечила продажа имущества. Так, например, у Ольги Голубевой из списка удален участок площадью почти 300 кв. м и квартира площадью 265,9 кв. м. Но тем не менее губернаторская чета в имущественном плане не обеднела за счет недвижимости, находящейся в пользовании.

Что касается собственной недвижимости, то у главы региона этот список по сравнению с предыдущими годами не изменился. Так, указаны земельный участок площадью 1 тыс. 670 кв. м, два жилых дома 357,9 и 120,2 кв. м. В пользовании же у Голубева находятся жилой дом площадью 476,8 кв. м, земельный надел 1,6 тыс. кв. м, еще один солидный кусок земли площадью 970 кв. м, а также летняя кухня 27,8 кв. м.

В собственности у Василия Голубева автомобиля как не было, так и нет.

Супруга губернатора Ростовской области по-прежнему владеет земельными участками, общая площадь которых составляет около 13 тыс. кв. м. Также в её собственности три жилых дома (544,7; 158,7 и 17,3 кв. м соответственно) и ½ часть нежилого здания площадью 6 тыс. 150,9 кв. м.

В пользовании у Ольги Голубевой, как и у супруга, находятся жилой дом площадью 476,8 кв. м, земельные участки площадью 970 и 1,6 тыс. кв. м, а также летняя кухня 27,8 кв. м. В отличие от мужа в пользовании у Голубевой есть ещё один земельный надел площадью 381 кв. м. А вот автопарк у супруги донского главы не обновлялся, первая леди Ростовской области водит AUDI Q5.

Вся задекларированная недвижимость губернаторской четы расположена на территории России.

Напомним, в 2015 году первая леди Ростовской области заработала в четыре раза больше супруга. Тогда общий доход семьи Голубевых составил 36 млн 351 тыс. рублей. Доходы губернатора составили 6 млн 363 тыс. рублей, Ольги Голубевой — 29 млн 987 тыс. рублей. Из списка недвижимого имущества в 2015 году исчез гараж.