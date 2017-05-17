Волгоград, 17 мая, 2017, 11:39 — ИА Регнум. Подозреваемые в причастности к взрыву в многоквартирном доме по проспекту Университетскому, 60 в Волгограде свою вину отрицают. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 17 мая, следователи будут настаивать на заключении задержанных по стражу. Соответствующее ходатайство уже готовится.

34.mchs.gov.ru Разбор завалов после взрыва

Расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц»), ведут наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты следственного управления.

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Названа предварительная причина взрыва в доме в Волгограде

Уже стали известны подробности произошедшего взрыва. Работника, который должен был подключить торговый павильон к городским сетям водоснабжения, нанял отец владельца киоска по объявлению на сайте в интернете. Нанятому мужчине нужно было специальным оборудованием сделать прокол грунта под проезжей частью на улице Панфиловской в направлении водяного колодца, расположенного у дома №60 по проспекту Университетскому.

Эти работы, по информации следствия, не были согласованы с администрацией Советского района Волгограда, АО «Волгоградгоргаз» и другими контролирующими органами, соответственно проводились незаконно.

«16 мая 2017 года около 11:00 в ходе выполнения прокола грунта была повреждена газовая труба. Наёмный работник вызвал аварийно-спасательную бригаду АО «Волгоградгоргаз»: газ отключили, утечка оперативно была устранена», — уточнили в СКР.

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Судьбу разрушенного взрывом дома в Волгограде решат эксперты

Взрыв бытового газа произошел спустя два часа уже в ходе восстановительных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва обрушились конструкции третьего подъезда дома №60. В доме располагалось 45 квартир, в которых, по предварительным данным, проживало 97 человек.

В ходе разбора завалов были обнаружены тела четырех погибших. Личности всех установлены: один — работник аварийной газовой службы, остальные — жительницы пострадавшего дома. Тела направлены на судебно-медицинские экспертизы.

В лечебное учреждение с места происшествия госпитализировано не менее 11 человек, из которых трое находятся в тяжелом состоянии, ещё у шестерых медики отмечают острую реакцию на стресс.

Напомним, среди задержанных по уголовному делу — владелец торгового павильона, его отец, нанявший работника для несанкционированных работ, а также сам работник. У них дома проведены обыски. Изъяты черновые записи работника, из которых следует, что он и раньше проводил подобные работы.

Уже допрошены более 80 человек, в том числе 57 потерпевших.