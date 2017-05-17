Астана, 17 мая, 2017, 09:28 — ИА Регнум. У казахстанских фермеров нет никаких проблем при проведении весенне-полевых работ: дизельное топливо по льготным ценам поставляется вовремя и в необходимых количествах, а неблагоприятные погодные условия — это не проблема. Такое заявление сделал вице-министр сельского хозяйства Толеутай Рахимбеков.

Ванг Гог. Вспаханное поле. XIX

«На сегодняшний день из 375 тысяч тонн дизтоплива порядка 350 тысяч тонн уже оплачены областями. Отгружено порядка 270 тысяч тонн. Работа по отгрузке и оплате идет хорошо. Уверен, что в установленные сроки весенне-полевые работы будут закончены», — отметил вице-министр.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана, в 2017 году в стране планируется освоить порядка 21 млн гектаров посевных площадей. Из них 15 млн га отведены под зерновые культуры, преимущественно под пшеницу. На оставшихся гектарах планируется посеять кукурузу, рис, картофель, сахарную свеклу, хлопчатник, масличные культуры и многолетние травы.

Напомним, в марте 2017 года Министерство сельского хозяйства Казахстан заявляло, что посевные площади будут увеличены почти на полтора процента до 22 миллионов га.

«В 2017 году сельхозкультуры планируется разместить на площади почти 22 млн га, что на 311 тысяч га больше, чем в 2016 году. Площади весеннего сева составят 18,5 млн га. Разница приходится на озимые культуры и пары. В соответствии с новой госпрограммой для насыщения внутреннего рынка отечественной продукцией, повышения загрузки перерабатывающих и комбикормовых предприятий и укрепления кормовой базы животноводства начаты меры по диверсификации посевных площадей», — сообщил 28 марта на заседании правительства первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов.

Он пояснил, что в первую очередь будут расширены площади под зернофуражные культуры (ячмень, овес, кукуруза на зерно, горох, нут) на 206 тысяч га, крупяные — на 32 тысячи га; масличные — на 60 тысяч га, кормовые культуры — на 593 тысяч га, сахарную свеклу — на 7 тысяч га.

При этом Айтуганов уточнил, что Казахстан намерен сократить в 2017 году посевные площади водозатратных культур: риса — почти на 2 тысяч га, хлопчатника — на 4,6 тысяч га и пшеницы — на 338 тысяч га. В целом под зерновыми будет занято более 15 млн га, в том числе, под пшеницей — около 12 млн га.