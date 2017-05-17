Казань, 17 мая, 2017, 09:22 — ИА Регнум. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, молчаливые требования участники пикетов выражают через плакаты: «Требуем остановить правовой беспредел обманутых вкладчиков доверительного управления Татфондбанка», «Требуем конструктивного диалога с президентом Республики Татарстан».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, основной объём исков к ПАО «Татфондбанк» о признании недействительными договоров передачи вкладов в доверительное управление ООО «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс» рассматривается Вахитовским районным судом Казани.

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В видео-комментариях вкладчики уточняют, что на уровне казанских судов добиться ничего не удаётся, так как большой процент решений по ним не в пользу заёмщиков, а невключение в реестр кредиторов значит остаться без своих денег.

«Многих ввели в заблуждение при передаче вкладов. Операционистки банка говорили, что это вклад под специальный процент и только для вас, а также то, что акция продлится недолго», — отмечает одна из пострадавших Анна Браун.

Реестр кредиторов официально закрывается 31 июля 2017 года. К началу мая конкурсному управляющему предъявлены требования от 12 207 заявителей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM , у ПАО «Татфондбанк» лицензия была отозвана 3 марта, Центробанк РФ обнаружил финансовую «дыру» в капитале банка в размере 96,7 млрд рублей. По расчетам ЦБ и АСВ, на проведение санации «Татфондбанка» потребовалось бы 220−230 млрд заёмных средств. Банкротом банк был признан 11 апреля 2017 года и до 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство.

Председатель правления «Татфондбанка» Роберт Мусин арестован в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). До 16 июля он будет находиться в СИЗО.

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«Татфондбанк» являлся одним из крупнейших банков Татарии, по размеру активов занимал 42-е место в банковской системе РФ. Филиалы и крупные офисы организации расположены в Москве и Санкт-Петербурге, в Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ярославской, Воронежской, Новосибирской областях, а также в Удмуртии, Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае.