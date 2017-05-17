Москва, 17 мая, 2017, 08:59 — ИА Регнум. В Московском метрополитене к Кубку конфедераций появятся столы для настольного футбола. Оборудование поставят 10 июня, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Pexels Настольный футбол

Один стол для настольного футбола установят в переходе со станции «Площадь Революции» на «Театральную», второй — с «Пушкинской» на «Чеховскую».

Поиграть в настольный футбол пассажиры смогут бесплатно. Площадки для настольного футбола в подземке выбраны таким образом, чтобы игроки не мешали проходу пассажиров.

«Планируются и другие тематические мероприятия на станциях метро и МЦК. Ведутся переговоры с представителями команд, чтобы пассажиры могли встретиться с футболистами разных сборных», — пояснил, первый заместитель руководителя Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Как сообщало ИА REGNUM, заявки на получение паспортов футбольных болельщиков Кубка конфедераций FIFA 2017 года, которые вместе с входными билетами обеспечат зрителям комфортный и быстрый проход на стадионы, уже подали граждане из более, чем 100 стран мира. В России работает 10 центров регистрации и выдачи паспортов, расположенные в пяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Краснодаре.

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Напомним, Кубок конфедераций ФИФА — 2017 стартует в России 17 июня. В Москве игры примет стадион «Спартак». На столичной арене пройдут четыре встречи: 18 июня состоится матч Чили — Камерун, 21 июня сыграют Россия и Португалия, 25 июня — Австралия и Камерун. 2 июля на стадионе пройдет матч за третье место.

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