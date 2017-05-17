Китайский юань укрепился до рекордных 6,8635 за доллар
Пекин, 17 мая, 2017, 08:46 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте Народного банка Китая, по состоянию на 17 мая паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,8635 юаня за доллар. Таким образом, национальная валюта КНР продемонстрировала укрепление еще на 155 базисных пунктов.
Серьезное укрепление китайской валюты произошло вскоре после затяжного ослабления юаня, зарегистрированного в марте-апреле 2017 года. Главный финансовый регулятор страны уже пятый рабочий день подряд продолжает укреплять национальную валюту, пишет «Наньцянь синьвэнь».
Цепочка укреплений китайского юаня, начавшаяся 12 мая, привела к тому, что валюта КНР всего за пять дней «отыграла» у американского доллара 416 базисных пунктов. Паритетный курс юаня, зарегистрированный 17 мая, в последний раз был зафиксирован 20 февраля 2017 года.
Согласно официальной позиции Пекина, колебания курса национальной валюты вызваны масштабной финансовой реформой, в рамках которой был полностью пересмотрен механизм определения паритетного курса юаня к доллару.
Ряд иностранных специалистов из Европы и США, в том числе официальных лиц, неоднократно обвиняли Пекин в умышленной девальвации юаня с целью увеличения объема экспорта. Так президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что власти КНР «ведут финансовую игру с миром», однако после личной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином американский лидер отказался от своих обвинений в адрес Пекина.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайская национальная валюта укрепляется третий рабочий день подряд, достигнув 16 мая курса 6,879 юаней за доллар США.