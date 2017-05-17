Пекин, 17 мая, 2017, 08:46 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте Народного банка Китая, по состоянию на 17 мая паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,8635 юаня за доллар. Таким образом, национальная валюта КНР продемонстрировала укрепление еще на 155 базисных пунктов.

Иван Шилов ИА REGNUM Китайский юань

Серьезное укрепление китайской валюты произошло вскоре после затяжного ослабления юаня, зарегистрированного в марте-апреле 2017 года. Главный финансовый регулятор страны уже пятый рабочий день подряд продолжает укреплять национальную валюту, пишет «Наньцянь синьвэнь».

Цепочка укреплений китайского юаня, начавшаяся 12 мая, привела к тому, что валюта КНР всего за пять дней «отыграла» у американского доллара 416 базисных пунктов. Паритетный курс юаня, зарегистрированный 17 мая, в последний раз был зафиксирован 20 февраля 2017 года.

Согласно официальной позиции Пекина, колебания курса национальной валюты вызваны масштабной финансовой реформой, в рамках которой был полностью пересмотрен механизм определения паритетного курса юаня к доллару.

Ряд иностранных специалистов из Европы и США, в том числе официальных лиц, неоднократно обвиняли Пекин в умышленной девальвации юаня с целью увеличения объема экспорта. Так президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что власти КНР «ведут финансовую игру с миром», однако после личной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином американский лидер отказался от своих обвинений в адрес Пекина.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайская национальная валюта укрепляется третий рабочий день подряд, достигнув 16 мая курса 6,879 юаней за доллар США.