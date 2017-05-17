Москва, 17 мая, 2017, 08:37 — ИА Регнум. Постановлением правительства РФ утверждено положение о порядке формирования перечня научных организаций и образовательных организаций высшего образования, которым предоставляется право самостоятельно присуждать учёные степени, сообщается на сайте правительства РФ.

Виллем Ван Дер Влит. Ученый за работой в окружении людей с масками

При этом предусмотрено, что перечень таких научных и образовательных организаций, порядок его формирования, дополнительные критерии включения организаций в перечень устанавливаются правительством России.

Положением определены в том числе критерии, которым должны удовлетворять организации.

В частности, организация должна иметь один или более диссертационных советов, а также не более 1% отмены вышестоящим органом решений диссертационных советов этой организации о присуждении учёных степеней по итогам трёх лет, предшествующих году подачи заявления.

Вузы должны удовлетворять не менее чем двум из трёх критериев по объёму затрат на научные исследования и разработки и прочее.

Для образовательных организаций высшего образования, которые реализуют разработанные и утверждённые самостоятельно образовательные стандарты по всем уровням высшего образования либо в отношении которых установлена категория «федеральный университет» или «национальный исследовательский университет», будет применяться только один критерий, касающийся наличия в организации одного или более диссертационного совета.

В соответствии с установленными критериями правом самостоятельно присуждать учёные степени смогут воспользоваться около 45 образовательных организаций высшего образования и около 20 научных организаций.

Справка ИА REGNUM :В России ученые степени присуждаются в результате защиты диссертаций, а ученые звания присваиваются по результатам научно-педагогической деятельности. Порядок и процедура «присуждения» и «присвоения» различаются. Желающий получить ученую степень соискателя доказывает наличие у него оснований на диссертационном совете, принимающего первичное решение о присуждении искомой степени на основании защиты диссертации. Ученое звание присваивается уполномоченными на то органами на основании ходатайства, свидетельствующего, что претендентом на ученое звание выполнены необходимые для этого условия.