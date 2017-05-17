Киев, 17 мая, 2017, 08:19 — ИА Регнум. Указ президента Украины Петра Порошенко, расширяющий список ограничительных мер против Российской Федерации, официально вступил в силу. Документ был обнародован в среду, 17 мая, в украинской газете «Урядовый курьер» («Правительственный курьер»), что, согласно закону, означает вступление нормативного акта в силу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Напомним, 16 мая 2017 г. президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о расширении ограничительных мер против Российской Федерации. Всего в «черный список» попали 1228 физических и 468 юридических лиц.

Так, согласно указу, интернет-провайдеров обязали на 3 года заблокировать доступ к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», сервисам «Яндекс» и Mail.ru. Также указом главы государства введены ограничительные меры в отношении российских СМИ — НТВ, ТВЦ, «Россия сегодня», «Звезда», РБК и др.

При этом с сегодняшнего дня на Украине запрещен к использованию бухгалтерский сервис 1С, которым пользуются многие предприятия страны.

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