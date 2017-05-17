Сеул, 17 мая, 2017, 08:05 — ИА Регнум. Южная Корея может вернуть Вашингтону элементы системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD, которые уже установлены в стране, заявил журналистам лидер парламентской фракции правящей Демократической партии «Тобуро» У Вон Сик, сообщает 17 мая «Ренхап».

Ifeng.com Противоракетный комплекс THAAD

По его словам, проблему с системой THAAD необходимо рассмотреть. Если выяснится, что при ее размещении не были соблюдены законы Южной Кореи, может быть рассмотрена возможность ее возвращения США.

Речь идет о том, что изначально вопрос о развертывании в Южной Корее американской ПРО должен был решать парламент, однако сделано этого не было, напомнил Вон Сик.

Ранее Демократическая партия «Тобуро» выступила за приостановку размещения THAAD на юге Корейского полуострова. По мнению представителей партии, при размещении системы были нарушены нормы права, а предыдущая администрация Республики Корея действовала в одностороннем порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, наземная система ПРО THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. В Госдепе США ранее заявляли, что Вашингтон изучает вариант размещения ПРО THAAD на Корейском полуострове на постоянной основе.

Размещение THAAD начинает вызывать сомнение у граждан страны, особенно после того, как президент США Дональд Трамп оценил стоимость размещения ракет для Южной Кореи в $1 млрд. Представители оппозиции, которые намерены прийти к власти на предстоящих выборах, уже заявили о необходимости пересмотра договора c Соединенными Штатами.

О начале развертывания в Южной Корее системы противоракетного комплекса THAAD было заявлено военными США в начале марта, после очередных ракетных испытаний КНДР. Первые элементы системы прибыли в Сеул 7 марта, в настоящий момент ключевые элементы системы введены в строй.