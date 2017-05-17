Окленд, США, 17 мая, 2017, 07:38 — ИА Регнум. «Голден Стэйт» на своем паркете одержал победу над «Сан-Антонио» во втором матче финала западной конференции НБА. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 136:100.

Nba.com Команда НБА «Голден Стэйт Уорриорз»

Первую четверть «Голден Стэйт» выиграл с отрывом в 17 очков, а первую половину матча завершил уже с преимуществом в 28 очко. В дальнейшем баскетболисты «Уорриорз» не позволили сопернику приблизиться к себе и сократить отставание.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Стивен Карри, набравший 29 очков. В составе «Голден Стэйт» наибольшую результативность продемонстрировал Джонатон Симмонс — 22 очка.

После этой победы «Голден Стэйт» удвоил свое преимущество в серии — 2:0. Следующий матч состоится на площадке «Сан-Антонио» 21 мая.