Вашингтон, 17 мая, 2017, 07:30 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп поделилися с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на встрече в Вашингтоне планами террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взорвать пассажирский самолет, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Эти данные американская сторона получила от израильского шпиона в рядах боевиков. Они собирались взорвать самолет, следующий в США, при помощи бомбы, спрятанной в корпусе ноутбука.

Основываясь на этих данных, власти США рассматривали возможность ввести запрет на пронос гаджетов в самолеты, которые прилетают из европейских стран. Теперь, после того как Трамп рассказал об этом Лаврову, жизнь шпиона находится под угрозой — на полной конфиденциальности настаивал Израиль.

На предоставлении этой информации России настаивал помощник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер, уточняет источник. Это связано с тем, что Россия пережила подобный теракт — в октябре 2015 года взрыв произошел на борту самолета А321 «Когалымавиа», бомба взорвалась над Синайским полуостровом, погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа.

Официально Макмастер не подтвердил, шла ли об этой информации речь на встрече Лаврова и Трампа, однако ранее стало известно, что запрет на провоз ноутбуков из стран ЕС обсуждается в Вашингтоне. Решение, по данным Министерства нацбезопасности США, еще не принято.

Подобная норма уже введена для 10 аэропортов в арабских странах, в том числе Турции, Египта, Иордании, Катара и Саудовской Аравии. В салон с собой пассажиры, следующие в США, могут брать только мобильный телефон.

Ранее Макмастер заявил журналистам, что Трамп не нарушил никаких законов, поделившись с Лавровым информацией по борьбе с терроризмом, а беседа проводилась в ключе «рутинного обмена» данными.

Напомним, российско-американские переговоры состоялись в Белом доме 10 мая: Трамп встретился с российскими дипломатами — министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Через несколько дней после встречи газета The Washington Post опубликовала материал на основании заявления источников в администрации, утверждающих, что Трамп мог передать секретные сведения Лаврову и Кисляку. Речь шла о сведениях, касающихся ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В статье сообщалось, что Трамп, сообщив Москве секретные данные, «поставил под угрозу важнейший источник информации об ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал сообщения СМИ о якобы передаче президентом США Дональдом Трампом секретных сведений по источникам в Сирии главе МИД РФ Сергею Лаврову как «полную ерунду».