Луганск, 17 мая, 2017, 07:17 — ИА Регнум. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав Украины может произойти только в том случае, если государство будет «настроено пророссийски». Об этом глава ЛНР Игорь Плотницкий заявил в интервью газете «Известия», опубликованном 17 мая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Декоммунизация

«Неонацистский режим — это не вся Украина, не весь народ, — говорит Плотницкий. — Мы (власти ЛНР) понимаем, что там есть здоровые силы, которые не просто поддерживают нас, а будут нас встречать, когда придет время».

При этом глава республики отметил, что о нормализации отношений между Луганском и Киевом и о возвращении в состав Украины не может быть и речи, пока в этой стране правит «нынешний режим».

«Наши жители на референдуме сказали: «Мы — русский мир», — говорит Плотницкий. — И если Украина будет настроена пророссийски, с пониманием, что мы — братья, единая семья, это и есть русский мир, тогда это возможно».

Вместе с тем глава ЛНР добавил, что жители Донбасса «рано или поздно» простят Украину, но только после «покаяния».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война на территории Украины вспыхнула в апреле 2014 г. после того, как жители Луганской и Донецкой обл. не поддержали государственный переворот в Киеве.

Новые власти Украины объявили режим «АТО» в Донбасса и направили националистические батальоны и ВСУ против мирных жителей региона.