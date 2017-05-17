Улан-Удэ, 17 мая, 2017, 06:00 — ИА Регнум. В интервью ИА REGNUM эксперт из Улан-Удэ проанализировал стратегию экономической безопасности страны в региональном разрезе.

Аркадий Зарубин Цогчен-дуган в Иволгинском дацане. Бурятия

ИА REGNUM : Стратегия экономической безопасности РФ на период до 2030 года предусматривает в том числе приоритетное развитие экономического потенциала Восточной Сибири. В каком направлении должна развиваться Бурятия?

Учитывая стратегическое геополитическое расположение Бурятии, а также то, что она представляет собой некий мост между Востоком и Западом, Россией и странами АТР, с которыми она близка в культурно-историческом прошлом, развитию экономики республики, ее материального фундамента, несомненно, должен быть дан серьезный импульс уже в самом ближайшем будущем.

Бурятия, безусловно, должна развиваться в направлении формирования устойчивой диверсифицированной экономики, опирающейся на тот задел, который был создан десятилетия назад, в виде машиностроительных предприятий, таких как УУАЗ, УУАПО, ЛВРЗ, пищевой, легкой промышленности, производства строительных материалов, сельского хозяйства, транспортной системы и, конечно, туризма с учетом жестких экологических ограничений в Байкальском регионе.

При этом также необходимо архисрочно, как и везде в России, решать вопросы кардинального обновления инфраструктуры экономики, прежде всего энергетики, централизованного теплоснабжения, ЖКХ, создавать почти с нуля системы сбора, очистки и утилизации отходов с ориентиром на современные международные стандарты.

ИА REGNUM : В документе одной из задач государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности значится повышение уровня и улучшение качества жизни населения. Что в этом направлении реально возможно сделать в Бурятии?

Кардинальным способом повышения уровня жизни являются положительные сдвиги в экономике, занятости. Причем темп роста в сфере материального производства в республике в ближайшие годы должен составлять не ниже 5−7% годовых если не более, учитывая низкую базу для старта.

Сейчас же республика находится в лидерах всей России по уровню закредитованности, просроченной задолженности, скрытой безработицы. Меры социальной поддержки могут лишь отчасти сдемпфировать эти негативные тенденции для населения республики, но снять их они не в состоянии. Вливания в бюджетный сектор из федерального центра также не могут иметь долговременного эффекта, таким образом, дефицитные средства попросту проедаются, вместо того чтобы быть направленными на создание рабочих мест в регионе.

ИА REGNUM : Что поможет обеспечить экономический рост Бурятии?

Структурообразующие приоритетные проекты, направленные на формирование вертикально-интегрированных комплексов в экономике республики. Таким проектом в свое время для Бурятии выступило строительство авиаремонтного завода в 30-е годы прошлого века. Он послужил толчком для появление затем приборостроительного объединения, радиозавода, моторостроительного и ряда других предприятий, многие из которых мы потеряли в 90-е годы, но потребность в них, особенно сейчас, в условиях роста напряженности с Западом и введенных против России санкций, по моему мнению, только выросла.

Таких промышленных комплексов в экономике республики может и должно быть несколько: машиностроение, производство строительных материалов, пищевая и легкая промышленность, транспорт, и, конечно, туризм. Инвестиции в ключевые звенья таких комплексов могут дать мультипликативный эффект, в 5−6 и более раз превышающий стартовые вложения. Таких примеров много, как в бывшем СССР, так за рубежом, особенно в современном Китае.

ИА REGNUM : Среди факторов, угрожающих экономической безопасности России, в том числе названа и коррупция. На достаточном ли уровне ведется борьба с коррупцией в Бурятии?

Крайне сложно удержать коррупцию в условиях роста бедности региона, а также на общероссийском коррупционном фоне. Тем не менее борьба с ней должна усиливаться. Иного пути для выхода из кризиса нет. Решение этой проблемы является одним из необходимых условий выхода из исторического тупика.

ИА REGNUM : Как вы в целом оцениваете Стратегию экономической безопасности РФ? Реально ли это — выполнить все указанные в документе меры до 2030 года?

В целом Стратегия выглядит вполне сформированным самодостаточным документом. Однако она может быть реализована на деле только при выполнении большого количества обязательных условий. Среди них — изменение вектора развития российской экономики, смена существующей управленческой модели, переход на современные способы и технологии управления экономикой, предполагающие более активное участие государства в экономических процессах в стране. Если этого не произойдет в ближайшие пять лет, вероятность выполнения этой стратегии в России будет стремиться к нулю со всеми вытекающими последствиями.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин утвердил Стратегию экономической безопасности РФ до 2030 года. В документе определяются вызовы и угрозы экономике, а также цели, основные направления и задачи государственной политики в сфере обеспечения безопасности.

В частности, среди основных целей политики по обеспечению экономической безопасности — повышение устойчивости экономики к воздействию внешних и внутренних факторов и угроз, обеспечение экономического роста и поддержание научно-технического потенциала.

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