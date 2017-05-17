Москва, 17 мая, 2017, 04:18 — ИА Регнум. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал указ президента Украины Петра Порошенко о блокировке доступа к российским интернет-ресурсам на территории страны.

Иван Юдинцев REGNUM Украина в концлагере

«Бездарнее и вреднее для украинцев, чем запрет на российские интернет-ресурсы, может стать только отказ Порошенко от безвизового режима с Россией», — написал сенатор.

Напомним, Пётр Порошенко 16 мая утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о расширении санкций против России. В обновлённый чёрный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.

Подписанный президентом указ предусматривает в том числе блокировку на территории Украины доступа к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», российскому поисковику «Яндекс» и бухгалтерской программе «1С».

Как заявил глава Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко в эфире телеканала «112 Украина», для полной реализации указа главы государства потребуется сумма $1 млрд.

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