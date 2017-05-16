Москва, 17 мая, 2017, 02:50 — ИА Регнум. «Я не удивлюсь, если завтра они радугу запретят или Солнце». Таким образом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» отреагировал на запрет Украиной ряда российских сайтов председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Франсиско Гойя. Дворик сумасшедшего дома (фрагмент). 1794

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«Я не удивлюсь, если завтра они радугу запретят или Солнце, до Луны доберутся. Это может быть смешно, если бы я сегодня не вспоминал слова священника германского: когда пришли за евреями, мы молчали, когда пришли за коммунистами, мы молчали, за социал-демократами, мы молчали, а вот когда пришли за мной, молчать было мало кому, остались только одни нацисты. Примерно этот путь, по которому движется сейчас Украина», — обозначил Калашников.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко накануне, 16 мая, утвердил новый список российских физических и юридических лиц, против которых вводятся санкции. В их число попали социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте», поисковик «Яндекс» и бухгалтерская программа «1С».