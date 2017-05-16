Тифарити, 16 мая, 2017, 23:27 — ИА Регнум. «Что касается проектов по развитию возобновляемых источников энергии, Европейский союз отказывается от их финансирования, даже если они напрямую связаны с гражданами и предприятиями ЕС. Брюссель дополнительно проинформирует их о юридических последствиях деятельности на территории Западной Сахары, которая находится под оккупацией ВС Марокко», — заявила глава внешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини, отвечая на вопрос евродепутата Мигеля Виегаса, который расследует проблемы незаконной эксплуатации ресурсов спорного края.

David Stanley Дахла, Западная Сахара

По словам Могерини, незаконная эксплуатация природных ресурсов Западной Сахары — зона ответственности советника генерального секретаря ООН по юридическим вопросам Ханса Корелла.

Ранее Могерини напомнила, что Западная Сахары значится в списках ООН как территория, которой до сих пор не предоставлено право на самоопределение. Хотя решение о деколонизации края было принято комитетом международной организации по деколонизации ещё в 1963 году.