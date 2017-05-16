ЕС вводит запрет на финансирование программ Марокко в Западной Сахаре
Тифарити, 16 мая, 2017, 23:27 — ИА Регнум. «Что касается проектов по развитию возобновляемых источников энергии, Европейский союз отказывается от их финансирования, даже если они напрямую связаны с гражданами и предприятиями ЕС. Брюссель дополнительно проинформирует их о юридических последствиях деятельности на территории Западной Сахары, которая находится под оккупацией ВС Марокко», — заявила глава внешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини, отвечая на вопрос евродепутата Мигеля Виегаса, который расследует проблемы незаконной эксплуатации ресурсов спорного края.
По словам Могерини, незаконная эксплуатация природных ресурсов Западной Сахары — зона ответственности советника генерального секретаря ООН по юридическим вопросам Ханса Корелла.
Ранее Могерини напомнила, что Западная Сахары значится в списках ООН как территория, которой до сих пор не предоставлено право на самоопределение. Хотя решение о деколонизации края было принято комитетом международной организации по деколонизации ещё в 1963 году.