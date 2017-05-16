Москва, 16 мая, 2017, 22:10 — ИА Регнум. Россия как посредник в урегулировании нагорно-карабахского конфликта осуждает нарушения режима прекращения огня, — заявили в МИД России, комментируя по просьбе panarmenian.net ракетный обстрел Азербайджаном военного объекта в Нагорном Карабахе.

Mid.ru Здание МИД РФ

В российском внешнеполитическом ведомстве также призывали стороны предпринять все необходимые меры для предотвращения дальнейшей эскалации напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Российское ведомство также отмечает, что данные «о характере объекта, степени его повреждения, а также о наличии жертв среди личного состава противоречивы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 мая ВС Азербайджана в восточном направлении линии соприкосновения с силами Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) обстреляли управляемыми ракетами военный объект Армии обороны НКР. По заверению Минобороны НКР, в результате обстрела частично повреждена военная техника, потерь нет.

Министерство обороны Азербайджана сообщило об уничтожении зенитно-ракетного комплекса «Оса» вооруженных сил Армении, транспортно-заряжающей машины и обслуживающего их личного состава.

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, в свою очередь, сообщил, что вооруженные силы Азербайджана нанесли три ракетных удара по Нагорному Карабаху, повредив две единицы военной техники. По его словам, лишь один из ударов достиг цели. Одна из поврежденных единиц — зенитно-ракетный комплекс «ОСА».

»Они пытались ракетой поразить военную технику, в данном случае противовоздушное средство, но конкретно это средство не было столь уж повреждено. Сгорела другая машина, которая не имеет никакого отношения к зенитно-ракетному комплексу «Оса», человеческих потерь также не было», — сказал Ованнисян в эфире радио «Азатутюн».

Министерство обороны Нагорного Карабаха сегодня, 16 мая сообщило, что азербайджанская сторона использовала управляемые ракеты типа СПАЙК израильского производства.

В последний раз азербайджанская сторона применяла ракеты СПАЙК в прошлом году, в дни апрельской войны.

President.az Президент Азербайджана Ильхам Алиев возле установки Spike-SR

Стоимость таких ракет составляет примерно 200 тысяч долларов.

По словам Ованнисяна, ВС Азербайджана не с первого раза попали в цель. «В этом они, естественно, не признаются. Маскировка, грамотная тактическая работа позволили избежать большого ущерба, в данном случае потери комплекса», — пояснил пресс-секретарь Минобороны Армении.