Вильнюс, 16 мая, 2017, 21:24 — ИА Регнум. По данным ВОЗ, самой пьющей страной в мире в 2016 году стала Литва. Годовое потребление алкоголя в этой стране составило 16 литров на одного гражданина.

Виктор Олива. Пьющий абсент. 1901

Это, по новейшим подсчетам, делает ее (Литву — ИА REGNUM ) самой пьющей страной в мире», — сказал Галеа.

На втором месте — Белоруссия. Здесь годовое потребление алкоголя составляет 15 литров на одного гражданина.

Третье место заняла Латвия — 13 литров в год на одного гражданина.

Четвертое место разделили Россия и Польша — чуть более 12 литров на каждого жителя в год.

В организации отмечают, что лучше всего с проблемой большого количества потребления алкоголя справляются в странах Западной Европы.