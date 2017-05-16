Санкт-Петербург, 16 мая, 2017, 21:05 — ИА Регнум. Результаты ответных полуфинальных матчей мужской гандбольной Суперлиги, сыгранных 16 мая в Чехове и Санкт-Петербурге.

Ch-medvedi.ru «Чеховские Медведи» (Чехов) — «Динамо-Виктор» (Ставрополь) 29:28

« Чеховские Медведи » (Чехов) — «Динамо-Виктор» (Ставрополь) 29:28 (14:14 15:14), счёт в серии 2:0

» (Чехов) — «Динамо-Виктор» (Ставрополь) (14:14 15:14), счёт в серии «Университет-Нева» (Санкт-Петербург) — СКИФ (Краснодар) 26:28 (12:16 14:12), счёт в серии 1:1

Ответные полуфинальные матчи прошли в упорной борьбе. По ходу поединков преимущество будущих победителей приближалось к пяти мячам, но счёт снова сравнивался. В конце вторых таймов победу добыли «Чеховские Медведи» в Чехове и СКИФ в Санкт-Петербурге. Таким образом, «Чеховские Медведи» стали первыми финалистами мужской гандбольной Суперлиги, а второго финалиста определит третий матч полуфинальной серии между санкт-петербургским «Университет-Невой» и краснодарским СКИФом, который пройдёт завтра, 17 мая опять в Санкт-Петербурге.

Положение команд в плей-офф мужской гандбольной Суперлиги можно посмотреть здесь.