Вашингтон, 16 мая, 2017, 20:19 — ИА Регнум. ВМС США должны наращивать свою численность, чтобы конкурировать с Китаем и Россией, заявил журналистам начальник штаба американских ВМС адмирал Джон Ричардсон.

U.S. Naval Forces ВМС США

«Китай и Россия способны конкурировать с нами в глобальном масштабе во всех областях. Они имеют значительные космические, кибернетические и ядерные силы», — заявил Ричардсон.

По мнению начальника штаба ВМС США, Россия и Китай угрожают американскому влиянию и интересам в разных регионах мира, в том числе в морских районах. Ричардсон подчеркнул, что Россия не только расширила морские операции своего флота в Балтийском, Черном, Средиземном и Каспийском морях, но и сохранила и обновила подводный флот.

Адмирал Ричардсон заявил, что США уже сейчас нужен флот, насчитывающий не менее 310 кораблей, а в перспективе их число надо довести до 355.

Напомним, на данный момент в составе военно-морского флота США насчитывается 275 боевых кораблей.