Кёльн, Германия, 16 мая, 2017, 20:10 — ИА Регнум. Сборная Российской Федерации по хоккею потерпела свое первое поражение в чемпионате мира. Матч против сборной США состоялся сегодня, 16 мая, в Кёльне (Германия).

Шайбы

Российские хоккеисты смогли три раза поразить ворота американцев. Точными бросками отметились защитник Антон Белов и форвард Никита Гусев, оформивший дубль.

У американцев дубль смог оформить Кевин Хейес. Решающую шайбу забил Андерса Ли, который смог реализовать большинство в середине третьего периода. По одной шайбе забили Дилан Ларкин и Брок Нельсон, причем последний поразил пустые ворота российской сборной.

Это первое поражение российских хоккеистов в нынешнем чемпионате мира. До этого были шесть блестящих побед, которые вывели российскую сборную на первую позицию в группе А.

Теперь лидирующую позицию занимает сборная США с 18 очками. У российской сборной — 17 очков.

Тем не менее, сборная РФ выходит в плей-офф и в четвертьфинале встретится либо с командой Финляндии, либо со сборной Чехии.