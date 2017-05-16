Стокгольм, 16 мая, 2017, 18:52 — ИА Регнум. Рынки недвижимости Швеции и Новой Зеландии больше всего раскалены среди стран так называемой Группы десяти (G-10). Об этом в своем анализе пишет американский гигант банковского дела Goldman Sachs, который утверждает, что существует вероятность 35−40%, что рост цен на недвижимость в этих двух странах выдохнется уже в ближайшие два года.

Шеппсхольмен, Стокгольм

Снижением роста цен на недвижимость банк Goldman Sachs считает падение цен на 5% и более без учета инфляции. В Швеции вероятность такого снижения цен в ближайшие 24 месяца более 35%, а в Новой Зеландии — более 40%, утверждает банк.

В анализ стран G-10 с раскаленным рынком недвижимости также попали Канада (вероятность снижения цен в ближайшие два года 30%), Норвегия, Австралия и Швейцария (20−25%).

G-10 — это десятка стран, валюта которых составляет наибольшую часть международной торговли.

В Швеции цены на недвижимость с 2010 года поднялись на 60%. Если рынок в Швеции лопнет, это сильно осложнит экономику стран Прибалтики. Центробанк Литвы считает резкое снижение цен на недвижимость в Швеции одним из основных системных рисков для своего финансового рынка. Причина тому — шведские банки, лидирующие на литовском рынке банковского дела (SEB, Swedbank, Nordea). Неизвестно, как свою политику кредитования в странах Прибалтики изменят эти банки, если они столкнутся с трудностями в своей стране.

Специалист по кредитам, президент Ассоциации управления финансами и кредитами Марюс Янсонас заявил литовскому деловому изданию Verslo žinios, что взрыв пузыря на рынке недвижимости в Швеции повлияет и на Литву. По его мнению, действующие в государстве шведские банки не одалживали бы деньги в Литве, а отправляли бы их обратно в Швецию.

Но другие эксперты утверждают, что проблемы Швеции не коснутся Литвы. Главный экономист Swedbank Нериюс Мачюлис утверждает, что «мы полностью финансируем кредитный портфель на внутреннем рынке. Просто больше нет зависимости от внешних финансовых потоков — сложившаяся ситуация противоположна той, что была в 2008—2009 годах».