Белгород, 16 мая, 2017, 18:31 — ИА Регнум. В Белгородской области снова запретили проводить выпускные вечера в ресторанах, собирать с родителей деньги на проведение праздников и подарки учителям. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующий приказ заместителя губернатора Белгородской области — начальника регионального департамента образования Наталии Полуяновой опубликован 16 мая.

Марина Каширская ИА REGNUM Праздничные салюты после выпускных в Белгородской области тоже запретили

В муниципальных районах и городских округах выпускные будут проходить по одному сценарию: после вручения аттестатов на базе образовательного учреждения пройдут балы выпускников и концерты.

Продолжения торжественных мероприятий в кафе, барах, ресторанах и на открытой местности, по приказу департамента, не разрешат ни одной школе.

Отмечать выпускные запретили на природе и на водоемах, вывозить выпускников за пределы населенного пункта. Также запрещено использовать фейерверки, употреблять спиртное и энергетические напитки и оставлять детей и подростков без присмотра. С родителей запретили незаконно собирать деньги на празднования — причем не только на банкеты, но и на подарки учителям и школам.

Завершиться все торжества должны к 22:00. Дежурить на выпускных будут ответственные работники муниципальных и городских органов управления образованием, педагоги и родители. В вечернее время в местах отдыха молодежи родители и полицейские будут проводить профилактические рейды.