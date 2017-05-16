Волгоград, 16 мая, 2017, 17:05 — ИА Регнум. Стала известна предварительна причина взрыва бытового газа в жилом доме по проспекту Университетскому в Советском районе Волгограда. Её по итогам заседания оперативного штаба, который губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел на месте ЧП с участием участие руководители всех силовых и правоохранительных ведомств региона, озвучил глава региона, передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая.

Фото: Андрей Пондин vk.com/ghest_volgograd Последствия взрыва четырехэтажного дома в Волгограде

По предварительной версии, ЧП произошло из-за проведения индивидуальным предпринимателем несанкционированных работ в торговом объекте, расположенном рядом с домом.

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Завалы на месте взрыва дома в Волгограде разбирают более 400 человек

Сейчас в поисково-спасательных работах на месте взрыва задействованы 420 человек и 27 единиц техники. Работают психологи, открыта горячая линия Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Волгоградской области. Идет разборка строительных конструкций.

Безопасность и правопорядок, сохранность имущества жильцов дома обеспечивают более двухсот сотрудников полиции МВД и Росгвардии.

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Жильцов взорвавшегося в Волгограде дома размещают в ближайшей гостинице

Официально: при взрыве дома в Волгограде двое погибли, восемь пострадали

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о взрыве в четырехэтажном доме в Советском районе Волгограда поступило дежурному 16 мая в 13:09. В результате обрушился целый подъезд, повреждено несколько этажей. На место оперативно прибыли бригады скорой помощи, пожарные расчеты, группа быстрого реагирования муниципальной службы спасения Волгограда. Созданный оперативный штаб и работу городских служб на месте координирует глава администрации Волгограда Виталий Лихачев.

По официальным данным, в результате взрыва погибли два человека, восемь пострадали, трое из них находятся в тяжёлом состоянии.