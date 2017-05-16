Москва, 16 мая, 2017, 22:57 — ИА Регнум. В данный момент участники заняты изготовлением реквизита, максимально приближенного к аутентичным вещам каждого периода: в пошивочном цеху шьют рубахи племен железного века (дьяковцев), кафтаны стрельцов и рейтаров XVII века, корсеты и платья XIX века. Также вручную сооружают лектику — носилки для перемещений знати Древней Греции и Рима и офортный станок для оттиска гравюр.

Дарья Антонова ИА REGNUM Реконструктор в кафтане стрельца, пошитом для фестиваля «Времена и эпохи»

«В этом году кроме парка Коломенское добавится еще Царицыно, Мемориальный парк героев Первой мировой войны на Соколе и порядка 30 площадок по всей Москве. Это и центральные площадки города, на которых традиционно проходят московские сезоны, и необычные площадки типа Рижского вокзала или станции Подмосковная», — заявил журналистам координатор фестиваля «Времена и эпохи» Алексей Овчаренко.

Он отметил, что в 2017 году принято решение увеличить продолжительность фестиваля до двух недель: он пройдет с 1 по 12 июня.

«В фестивале будут принимать участие порядка 6000 реконструкторов, из которых более 1000 — иностранные любители истории, которые приедут к нам из 22 стран. В этом году будут реконструированы 12 самых крупных эпох, а всего 22 эпохи, от железного века до начала 20 века», — пояснил Овчаренко.

Напомним, фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи» проводят в столице начиная с 2011 года. Традиционно он проходил в усадьбе-музее Коломенское. В 2017 году Коломенское станет центральной, но не единственной площадкой проведения фестиваля.