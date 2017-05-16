Ростов-на-Дону, 16 мая, 2017, 16:54 — ИА Регнум.

Ростов-на-Дону, который 15 мая накрыл циклон, спасатели и коммунальщики продолжают реанимировать. В частности, после разгула стихии в городе-миллионнике оказались подтоплены частные дома, под водой оказались трамвайные пути, а также дороги, передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая.

Rostov-gorod.ru После урагана

Как проинформировали в региональном управлении МЧС, из-за ливня поднялась вода в доме, расположенном на улице Шоссейная, 176. К приезду спасателей уровень воды в помещении составлял 3 см. К счастью, обошлось без пострадавших.

Проблемное место — Привокзальная площадь — тоже оказалось частично подтоплено. Под воду ушла трамвайная линия, в связи с чем оказались заблокированы два вагона. Можно сказать, что на этот раз город отделался легким испугом. Так, год назад после разгула стихии донские спасатели откачали с Привокзальной площади более 10 тыс. кубометров воды. Движение железнодорожного транспорта тогда было приостановлено.

Очевидцы во время дождя сообщили о том, что в районе набережной размыло дорогу. На перекресток улицы Береговой и переулка Семашко дождевыми потоками смыло песок и щебень.

ИА REGNUM в администрации донской столицы проинформировали, что работы по устранению последствий непогоды велись всю ночь и продолжаются до сих пор. Транспортная артерия будет восстановлена в течение суток.

Напомним, ураганный ветер в Ростове-на-Дону сносил всё на своём пути. В частности, на улице Ленина огромное дерево рухнуло на тротуар рядом с остановкой общественного транспорта. В результате происшествия пострадала женщина, она находится в больнице. Мужчина, который пришёл на помощь горожанке, получил незначительные ссадины.

Само дерево уже распилено и вывезено. Как заверили специалисты, оно было крепким и должно было пережить ураган. Остановочный комплекс, который был поврежден, заменят в самое ближайшее время.

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Объявленный шторм в Ростове-на-Дону и области грозит подтоплениями

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сразу после назначения на пост сити-менеджера Ростова-на-Дону в ноябре 2016 года Виталий Кушнарёв приступил к решению одной из самых главных проблем города — ливневой канализации, которое оставляет желать лучшего. Первый шаг к этому — передача генерального ливневого коллектора в муниципальную собственность. Саму же систему «ливнёвок» ждёт масштабная реконструкция, также глава ростовской администрации пообещал построить новую систему.

2016 год показал, что «ливнёвки» Ростова-на-Дону не справляются с сильными дождями. Так, с сильнейшим дождем, который обрушился на донскую столицу в конце июня 2016 года, ливневая система не справилась. В потоках воды погибла школьница, а несколько человек получили травмы.

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