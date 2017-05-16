Москва, 16 мая, 2017, 16:12 — ИА Регнум. Существующая стратегия развития федеральных округов требует изменений, так как она исходит из сырьевого развития экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 мая заявил председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев (ЛДПР).

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«Стратегия развития федеральных округов сформирована и утверждена, но требует корректировки, так как она во многом базировалась на стратегии, которая была разработана еще в 70-е годы в СССР и имела больше сырьевое направление», — отметил Жигарев.

По его словам, в рамках новой Стратегии экономической безопасности до 2030 года, утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным, большое внимание следует уделить именно приграничным территориям.

«Наш мир уже не однополярный, а многополярный, соответственно у нас обостряется борьба за региональные сферы влияния. Например, Китай предлагает Новый шелковый путь, у нас есть предложения по Арктике, — все эти вопросы касаются территорий, которые находятся на стыке границ», — считает Жигарев.

Поэтому, по его словам, в ближайшее время необходимо заняться созданием и развитием новых транспортных артерий, которые соединяли бы страну.

«Надо решить все вопросы, с этим связанные — начиная от качества дорог и кончая логистическими центрами и упрощением процедур таможенного оформления, в том числе и транзитного», — подчеркнул Жигарев.

Параллельно, по словам Жигарева, в Госдуме готовится законопроект о цифровой экономике, который также направлен на реализацию стратегии экономической безопасности.

«Цифровая экономика занимает все больше места в нашей жизни — начиная от предоставления услуг и кончая торговлей. Мир меняется, мы живем в шестом технологическом укладе. Новая стратегия отменяет предыдущую и говорит о том, что Россия должна отходить от модели сырьевой экономики, перестраивать научно-техническую сферу», — объяснил необходимость таких изменений глава комитета Госдумы.

Напомним, 13 мая президент РФ Владимир Путин утвердил стратегию экономической безопасности РФ до 2030 года. В ней определяются вызовы и угрозы экономике, а также цели, основные направления и задачи государственной политики в сфере обеспечения безопасности. В качестве основных целей политики по обеспечению экономической безопасности стратегия называет повышение устойчивости экономики к воздействию внешних и внутренних факторов и угроз, обеспечение экономического роста и поддержание научно-технического потенциала.

Среди основных задач в стратегии также прописана необходимость совершенствования территориального планирования и экономического развития регионов, а именно Дальнего Востока, Восточной Сибири, Крыма, Северного Кавказа и Калининградской области, а также транспортного сообщения внутри страны.

Согласно документам, для достижения этих целей необходимы такие меры, как улучшение инвестиционного климата, деофшоризация экономики, совершенствование механизма ответных мер в случае применения санкций, оптимизация налоговой нагрузки на бизнес, повышение эффективности бюджетных расходов, а также преодоление зависимости от импортных поставок сложного оборудования и предотвращение рейдерских захватов.