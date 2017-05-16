Волгоград, 16 мая, 2017, 16:12 — ИА Регнум. В Волгограде на месте взрыва жилого дома в Советском районе разбор завалов ведут сотни спасателей и сотрудников правопорядка и экстренных служб. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС 16 мая, в проведении аварийно-спасательных работ от МЧС задействовано 57 человек и 16 единиц техники. Всего же на месте ЧП работают 420 человек.

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Разбор рухнувших конструкций спасатели проводят при помощи гидравлического инструмента. Объявляются «минуты тишины».

По информации руководителя регионального главка МЧС Олега Гребенюка, сил и средств достаточно, дополнительная помощь из Москвы не потребуется.

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После взрыва из дома №60 по проспекту Университетскому было эвакуировано 40 человек.

По оценкам специалистов, дом, построенный более 70 лет назад, скорее всего восстанавливать нецелесообразно. Однако решение о его сносе может быть принято только после проведенной экспертизы и оценки.

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Жильцов взорвавшегося в Волгограде дома размещают в ближайшей гостинице

Предварительная причина произошедшего уже озвучена. По словам губернатора области Андрея Бочарова, к трагедии привела попытка несанкционированной врезки в водопровод индивидуальным предпринимателем — владельцем киоска, расположенного недалеко от дома, пишет ИА «Высота 102».

По факту обрушения здания следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст.238 Уголовного кодекса РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требования безопасности»).

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа прогремел в четырехэтажном доме по проспекту Университетскому 16 мая около часа дня. Один из подъездов здания полностью обрушился. Разрушены 16 квартир. В настоящее время эвакуированных жильцов размещают в двух пунктах временного размещения. Они развернуты на базе гостиницы «Франт Отель» и в школе № 106. Данные о погибших и пострадавших уточняются.