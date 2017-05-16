Санкт-Петербург, 16 мая, 2017, 16:09 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев опроверг сообщения о планах по введению налога на бездетность.

Чарльз Уилсон Пил. Семейный портрет

«Никаких планов по введению такого закона и такого налога не существует, так что и мужчины, и женщины в этом смысле могут успокоиться», — сказал Медведев. «Тема закрыта», — добавил он.

По мнению главы правительства, следует продолжать курс на стимулирование дополнительной рождаемости, в частности при помощи программы маткапитала.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в РФ обсуждались планы по введению налога на бездетность, звучали предложения и по введению налога на малодетность. Глава Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил президенту России Владимиру Путину проект концепции федерального закона «О статусе многодетных семей», в нем в том числе предлагается введение в России налога на малодетность.