Кишинёв, 16 мая, 2017, 16:05 — ИА Регнум. «В связи с возрождением российского империализма необходимо объединить все усилия, чтобы не допустить нового падения в объятия Москвы», — объяснил необходимость объединения крайне правых Шалару.

Andrei Nacu Карта «Великой Румынии»

И Шалару, и Гуцу ранее входили в руководство прорумынской Либеральной партии, однако в разное время покинули ее в результате конфликта с лидером партии Михаем Гимпу. Согласно последним соцопросам, рейтинг Либеральной партии в настоящее время опустился до 1%, и она не проходит в следующий парламент. В этой связи крайне правые и румыноунионистские силы начинают борьбу за прорумынскую политическую нишу, электоральный потенциал которой традиционно оценивается примерно в 10% избирателей.