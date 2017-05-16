Волгоград, 16 мая, 2017, 15:34 — ИА Регнум. В сети интернет появились первые кадры с места взрыва бытового газа в Советском районе Волгограда. На видео видно, что межэтажные перекрытия в одном из подъездов сложились как карточный домик.

34.mchs.gov.ru Взорвавшийся дом в Волгограде

Видео опубликовано TheUgurbado

В настоящее время сообщается уже о трёх погибших. Тело третьей жертвы спасательные службы извлекли из-под завалов.

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Жильцов взорвавшегося в Волгограде дома размещают в ближайшей гостинице

Остальных жильцов дома эвакуировали. Их разместили пока в ближайшей гостинице. Предварительно, в доме проживало 92 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, хлопок в четырехэтажном жилом дома по проспекту Университетскому, 60 произошел 16 мая около 13:00. На месте взрыва работают пожарные, спасатели, врачи скорой медицинской помощи, следователи.