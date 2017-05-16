Нижний Новгород, 16 мая, 2017, 15:45 — ИА Регнум. Программа капитального ремонта многоквартирных домов в Нижегородской области и в Нижнем Новгороде доведена до полного абсурда. К такому выводу пришли члены депутатской группы, осуществляющей мониторинг того, как выполнятся программа капремонта на территории региона.

Андрей Репин ИА REGNUM Старый дом

Депутатская группа провела очередное, пятое по счету выездное совещание, в ходе которого в очередной раз подтвердилась неэффективность мер, предпринимаемых Фондом капремонта при выполнении своих обязанностей.

Читайте также: Большинство нижегородцев не доживут до 100%-й льготы на оплату капремонта

Неясно, чем руководствовался Фонд капремонта, принимая решение отремонтировать газовое оборудование в доме № 182 по ул. Коминтерна. Дело в том, что в этом доме никогда не было никакого газового оборудования, он оборудован электрическими плитами и не газифицирован. Одновременно с этим дом нуждается в ремонте лифтов. Старые уже исчерпали свой ресурс, часто ломаются и стали небезопасны. Однако в планах капремонта работ по ремонту или замене лифтов в этом доме нет.

Читайте также: «Программа капремонта в Нижегородской области провалена»

Дом №168 по улице Коминтерна — «дом стахановцев», построенный в 1937—1938 годах по проекту архитектора Ивана Неймана. Здание сохранило свою функцию и является жилым. Фасад дома несколько лет назад уже ремонтировался, поэтому жильцы надеялись, что попадание в программу капремонта позволит заменить в доме электропроводку, которая не менялась с 1937 года. Однако у Фонда капремонта были свои виды на то, что необходимо отремонтировать в этом доме в первую очередь. В итоге в доме вновь отремонтировали фасад, а старая проводка осталась на своем месте. Жильцы опасаются, что когда-нибудь из-за неисправной проводки дом сгорит вместе с новым фасадом.

Читайте также: «Программа капремонта в Нижегородской области провалена»

По результатам объезда члены депутатской группы намерены в очередной раз направить обращения в прокуратуру, жилищную инспекцию и региональное министерство ЖКХ. Они также не исключают подачу судебных исков к Фонду по капремонту МКД по Нижегородской области, так как считают, что перечень инструментов в работе с этой структурой исчерпан.

Как сообщало ИА REGNUM, деятельность нижегородского Фонда капремонта давно вызывает множество вопросов.

Так, в феврале 2016 года стало известно, что из 1,89 млрд рублей, собранных фондом с граждан и организаций на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, реально на эти цели направлено всего 447 млн рублей. Остальные денежные средства были размещены в банках под нулевые или максимально низкие проценты.

Читайте также: Где зависли собранные с нижегородцев миллиарды?

В январе 2017 года глава Фонда Сергей Протасов, к работе которого накопилось большое количество претензий, ушел в отставку. Решение о смене руководства фонда «назревало на правительственном уровне уже давно». В итоге Протасова попросили покинуть должность. Его место занял руководитель аппарата регионального министерства строительства Владимир Челомин, ранее занимавший пост главы областного Минстроя.

Проведенная группой депутатов областного Заксобрания проверка показала, что эффективность использования средств, собранных с граждан на капремонт, в Нижегородской области оставляет желать лучшего.

Читайте также: Капремонт в Нижнем Новгороде: халтурный результат за бюджетные миллионы

В ходе мониторинга жилых домов, уже принявших участие в программе капремонта, обнаружены признаки грубейшего нарушения Жилищного кодекса РФ, регионального закона «Об организации проведения капремонта многоквартирных домов» и прав жильцов.

В частности средства выделяются на капремонт домов, подлежащих сносу и уже расселенных.