Волгоград, 16 мая, 2017, 14:59 — ИА Регнум. Также здесь уже находятся порядка 10 бригад скорой помощи, две пожарные машины, следователи. Спасатели уже начали разбор завалов.

Volgograd.ru Взрыв бытового газа в Волгограде

«Мы проезжали на машине мимо этого перекрёстка, и в это время произошёл взрыв такой силы, что даже машину качнуло. Сразу припарковались и подошли туда… Жуть, газом очень сильно воняло… Минут через 8 скорая была, минут через 15 на тротуаре лежал без сознания мужчина в полицейской форме лет 55…» — сообщает в группе «Жесть Волгограда» Ника Тарасова.

По предварительным данным, хлопок в четырехэтажном многоквартирном жилом доме, расположенном по проспекту Университетскому, произошел 16 мая около 13:00. В результате о обрушились все межэтажные перекрытия одного из подъездов.

Данные о количестве погибших и пострадавших разнятся. Официально подтвержденных данных пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, причиной взрыва могло стать нарушение рабочими техники безопасности при проведении газовых работ.