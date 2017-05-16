Минск, 16 мая, 2017, 15:39 — ИА Регнум. Предположительно, речь идет о кредите в размере $1 млрд. Китай имеет возможность помочь Белоруссии в вопросе завершения модернизации НПЗ. Поэтому Си Цзиньпин распорядился, чтобы профильные ведомства страны проработали этот вопрос.

President.gov.by Александр Лукашенко и Си Цзиньпин. 16 мая 2017

Дело в том, что проекты по модернизации НПЗ в Белоруссии с технической точки зрения достаточно сложные. К тому же владельцами технологий являются по большей части компании из ЕС и США. Несвязанные же кредиты необходимы для того, чтобы успешно и эффективно завершить реализацию этого проекта по модернизации.

Всего в Белоруссии имеется два нефтеперерабатывающих завода. Первый — Мозырский НПЗ, расположенный в промышленной зоне Мозыря в 15 километрах к югу от жилых массивов города. Мощности предприятия рассчитаны на переработку 12 млн тонн нефти в год. Нефть поступает сюда по нефтепроводу «Дружба» и с Речицких месторождений. Производят на этом НПЗ автомобильный бензин и дизельное топливо с низким содержанием серы, бытовое печное топливо, бытовой газ, технический бутан и осветительный керосин.

Второй белорусский НПЗ — «Нафтан». Он находится в промышленной зоне города Новополоцка в четырех километрах к юго-западу от города. На этом нефтеперерабатывающем заводе производится более 70 наименований нефтехимической продукции. Более 70% продукции НПЗ экспортируется, причем в основном в страны Евросоюза. Остальные объемы идут на внутренний рынок страны.

Каждый год на этих НПЗ перерабатывается более 20 млн тонн нефтепродуктов. Так, по итогам 2016 года объемы переработки достигли 24 млн тонн. Что касается качества и экологической чистоты моторного топливо, то белорусское лидирует среди стран СНГ.

Ранее заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Виталий Павлов отмечал, что двум белорусским нефтеперерабатывающим заводам в период 2016—2020 годов для завершения модернизации необходимо около $1,5 млрд. Из них $1 млрд — на Мозырский НПЗ, остальные средства — на НПЗ «Нафтан».

Павлов подчеркнул: «Для продолжения модернизации не хватает собственных денежных поступлений. Хотя в натуральном выражении экспорт нефтепродуктов вырос, его стоимость значительно снизилась из-за падения цен на нефть и нефтепродукты».

Из-за падения цен на нефть на международном рынке Мозырский НПЗ сократил в июле-августе 2016 года переработку сырой нефти на 50% до 17,5 тыс. тонн в сутки. Также была остановлена работа одной установки по переработки нефти. В «Белнефтехиме» надеются на то, что НПЗ после модернизации увеличат глубину переработки нефти практически до 90%, что, помимо прочего, позволит увеличить количество рабочих мест на предприятиях.

Что касается белорусско-китайского энергетического сотрудничества, то за последние несколько лет Минск сделал немало шагов в сторону развития экономического сотрудничества с Пекином. Однако две страны в настоящее время связывает не так много проектов. Одним из самых амбициозных является китайский технопарк «Великий камень» на белорусской территории. По словам Лукашенко, это инновационный проект, это экологичный и комфортный город будущего для работы и жизни. Причем, согласно планам, это должен быть проект, где Белоруссия и Китай создают не просто инфраструктуру, но и «законы, по которым развивается эта узловая площадка экономического пояса Шелкового пути».

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Сначала «Великий камень», на 60% контролируемый КНР, задумывали как налоговую гавань, свободную таможенную зону, в которой бы размещались китайские высокотехнологичные производства. Однако в приоритетах проекта этот город оказался как логистический центр, который смогут использовать для перевалки товаров на границе с ЕС.

Между тем отношение Белоруссии в Китаю лаконично охарактеризовал ранее Александр Лукашенко: «Пожалуй, не найдется в Европе более близкой Китаю страны, чем Беларусь».