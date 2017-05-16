Москва, 16 мая, 2017, 14:22 — ИА Регнум. Завтра, 17 мая, Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект, предполагающий перенес срока завершения обмена национальных водительских удостоверений на российские. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая, об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ). Обменять права можно будет не до 1 июня 2017 года, а до 1 июня 2018 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Мельников напомнил, что Госдума уже третий раз обсуждает перенос срока обмена прав.

«Все было бы ничего, если бы не принимали аналогичный законопроект уже третий раз. Эта ситуация ненормальная», — заявил парламентарий.

«Завтра на рассмотрение законопроекта (сейчас вопрос решается) приглашен либо руководитель ГИБДД, либо замминистра МВД, которые должны объяснить, почему складывается такая ситуация, что мы в третий раз должны принимать такое решение», — сообщил Мельников.

Вместе с тем авторы законопроекта, депутаты «Единой России» Евгений Москвичев и Вячеслав Лысаков отмечают, что в российских транспортных компаниях, осуществляющих международные перевозки, трудоустроено около 9,5 тыс. иностранных водителей, в основном — граждане Белоруссии. Подавляющее большинство транспортных компаний расположено в Смоленской (порядка 5 тыс. иностранных водителей) и Брянской областях и Московском регионе.

По их словам, основным препятствием для сдачи экзаменов и служащим причиной отказов в приеме заявлений на сдачу экзаменов является отсутствие необходимой материально-технической базы в экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции — требуемого для сдачи экзамена водителя-международника подвижного состава и оборудованных площадок (автодромов).