Волгоград, 16 мая, 2017, 13:49 — ИА Регнум. Сегодня, 16 мая, с дорог Волгограда исчезли маршрутки, обслуживающие еще шесть коммерческих маршрутов №№10а, 14, 27б, 39, 42а и 56э. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии областного центра, их заменят альтернативные транспортные направления — автобусные, трамвайные и троллейбусные.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Маршрутка

Горожанам, пользовавшимся, например, маршруткой №10а, предлагаются на выбор девять маршрутов автобусов, скоростные трамваи, три маршрута троллейбусов и девять маршрутов городских такси, которые курсируют на отрезках между различными остановками заменяемого коммерческого маршрута. Запутаться в этой схеме несложно.

«Стою, жду маршрутку.нет.подъезжат автобус. читаю название конечных остановок, а промежуточных не написано. пока открываю рот, чтоб спросить, едит ли туда, куда мне надо,.двери закрываются и автобус уезжает. нормально)) жду следующего. теперь уже спрашиваю в салоне у кондуктора, оказывается, что надо еще пересадку делать! Класс!!! Так и ехала с двумя пересадками (пунктуация и орфография автора сохранены — прим. ИА REGNUM )», — делится впечатлениями от поездки Вера Исакова.

Теперь, чтобы добраться до нужного места, необходимо заранее проработать маршрут. Как отмечают в мэрии города, подробная информация о действующих маршрутах общественного транспорта, альтернативах заменяемым, а также ссылки на онлайн-карту, в режиме реального времени отображающую движение автобусов по муниципальным маршрутам, можно найти в разделе «Транспорт Волгограда» на официальном сайте администрации города.

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Водители и горожане митинговали против закрытия маршрутов в Волгограде

Между тем волгоградцы к нововведениям внедряемой в городе транспортной схемы привыкают с трудом. Так, по мнению горожан, их не просто лишают маршрутных такси, но насильно пересаживают на автобусы «Питеравто». Своё нежелание поддерживать иногороднюю компанию жители города намерены выразить бойкотом, предложения объявить который новым автобусам уже появились в соцсетях. Добираться до места работы или учёбы предлагается на личных автомобилях в складчину, искать попутчиков также можно будет в сети интернет с помощью хештегов.

Вызывает недовольство горожан и то, что «налоги компания «Питеравто» платит не в Волгограде, а в Санкт-Петербурге. Бюджет Волгограда и области ничего от передачи сферы пассажирских перевозок питерской компании не получает. Об этом рассказывают водители, которые работают в ООО «Волгоградский автобусный парк», «дочке» транспортной компании «Питеравто». Содержанием разговора с водителями поделился известный волгоградский политолог, координатор Клуба экспертов Волгограда Андрей Серенко.

На своей странице в Facebook эксперт сообщил, что, по словам водителей, обслуживающих автобусы питерской компании, «после ликвидации большинства маршрутных такси в Волгограде начнется ликвидация практически всего троллейбусного парка (второй этап ликвидации конкурентов питерской компании, зарабатывающей на автобусном проекте). Скорее всего, третьим этапом станет зачистка обычных такси в Волгограде (борьба с частным извозом)».

Кроме того, сообщается и о возможном повышении стоимости проезда в автобусах до 50 рублей, так как, «несмотря на ликвидацию большей части маршрутных такси, желаемых доходов от пассажиропотока это питерской компании не принесло». «Активнее на их автобусах волгоградцы ездить не стали (горожане отдают предпочтение троллейбусам, трамваям и обычным такси, на которых стали ездить в складчину, самоорганизуясь по два-три человека)», — говорят водители.

Что касается автобусного парка питерской компании, то, по словам собеседников политолога, «только 20% составляют новые машины — большинство автобусов старые, лишь подкрашенные и прошедшие небольшой ремонт. Состояние некоторых автобусов таково, что водители боятся на них выходить на линию».

Добавим, что в администрации Волгограда опровергли информацию о планируемом повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Как заявили в пресс-службе, решение об изменении тарифов на проезд принимает волгоградская гордума: подобные проекты решения в законодательный орган города мэрия не вносила, поскольку изменения не планируются.

Помимо бойкота питерских автобусов, пишут волгоградцы и петиции в адрес президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева. Обращение с требованием отменить транспортную реформу появилось 15 мая с сети интернет.

А против отмены маршрутных такси на днях в центре Волгограда прошёл перформанс. Как поделился с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Серенко, акцию провели городские активисты.

«Два велосипеда облачили в макеты с изображениями маршруток. «Прощальный пробег» ознаменовался такими надписями, как «В парк навсегда». За едущими по центральной улице Волгограда «маршрутчиками» бежали активисты в роли пешеходов-плакальщиков. Они выражали отношение жителей города к таким масштабным транспортным переменам», — уточнил эксперт.

Таким образом, неравнодушные горожане попытались привлечь внимание к острой проблеме с общественным транспортом.

Однако сокращение количества маршрутов троллейбусов и маршрутных такси — это не последние нововведения. В регионе с 2017 года установлено и предельное количество легковых такси. Так, согласно поправкам, принятым в декабре 2016 года депутатами Волгоградской областной думы, на территории Волгоградской области имеют право работать не более десяти тысяч таксомоторов. В случае если количество заявок от предпринимателей на этот вид деятельности превысит установленный лимит, выдача разрешений будет осуществляться по результатам аукциона.

Как пояснили в думе, корректировки закона были разработаны для улучшения организации транспортного обслуживания населения, снижения чрезмерной нагрузки на автодорожную сеть. Установленное максимальное количество машин, используемых в пределах области для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, 10 тыс. единиц — определено на основании расчета транспортных потребностей жителей региона. Между тем, по словам председателя думского комитета по промышленности, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству Дмитрия Калашникова, величина лимита взята с большим запасом и не приведет к сокращению реальных перевозок легковыми такси.

Как сообщало ИА REGNUM, внедрять новую транспортную схему в Волгограде начали в конце 2016 года. Как заявляют в мэрии, сегодня «волгоградцев обслуживают трамвайные и троллейбусные направления, а также 15 опорных автобусных маршрутов, которые охватывают все городские магистрали. По ним курсирует свыше 300 новых удобных и безопасных единиц транспорта, оснащенных модулями ГЛОНАСС и системой климат-контроля».

К основным городским улицам горожан с отдаленных территорий продолжает подвозить транспорт малой и средней вместимости, работающий на вспомогательных маршрутах, в том числе маршрутные такси.