Стамбул, Турция, 16 мая, 2017, 11:31 — ИА Регнум. Корабли ВМФ России могут подвергнуться террористическим атакам со стороны группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в проливе Босфор, пишет газета Haber Turk со ссылкой на данные турецкой разведки.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Утверждается, что террористы готовят атаки на российские военные суда — их могут обстрелять ракетами.

В ответ на угрозу силовики Стамбула взяли под наблюдение 146 точек в районе Босфора, где корабли максимально сближаются с берегом. Нападение может быть осуществлено на любой из них.

Также для предотвращения терактов власти Турции используют вертолеты и дополнительные катера Береговой охраны, они будут сопровождать российские корабли при проходе через пролив.

Российские боевые корабли регулярно проходят через Босфор в сторону Черного и Средиземного морей в рамках ротации и оперативной необходимости для выполнения боевых задач у берегов Сирии.

Пролив Босфор соединяет Черное море с Мраморным, его длина — 30 километров. Согласно Конвенции Монтре, в мирное время черноморские державы могут проводить через Босфор любые военные корабли.