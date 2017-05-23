Санкт-Петербург, 23 мая, 2017, 12:00 — ИА Регнум. На квартире князя Львова 10 мая состоялось соединенное заседание Временного Правительства и представителей металлургической и металлообрабатывающей промышленности, явившихся на заседание во главе с представителем Совета съездов торговли и промышленности Кутлером. Представители промышленности заявили, что фабрики и заводы, главным образом работающие на оборону, очутились в тяжелом положении в виду непомерных требований, предъявляемых рабочими. Они указали, что рабочая плата поглощает почти все средства предприятий, причем рабочие не соглашаются ни на какое урегулирование труда, отказываются от услуг примирительных камер в случае возникновения недоразумений и вообще не признают никаких распоряжений, идущих от администрации фабрики и завода. Промышленники заявили, что при создавшемся положении решительно невозможно продолжать производство, и просили энергичного вмешательства правительства для урегулирования этого дела.

Группа рабочих у ворот Путиловского завода

Иллюстрируя свои заявления, представители металлургической промышленности привели следующие данные. В Донецком районе на 18 металлургических предприятиях с основным капиталом в 195 миллионов, с валовой прибылью за последний год в 75 миллионов и дивидендом в 18 миллионов, рабочие потребовали повышения заработной платы на 240 миллионов руб. в год. Общее повышение заработной платы, согласно требованиям рабочих, выражается в сумме 800 миллионов во всех предприятиях юга России. По вычислениям промышленников, при удовлетворении требований рабочих, себестоимость пуда чугуна составит 3 р. 75 коп., а угля свыше 60 коп. Сумма повышения заработной платы на Урале составит около 300 миллионов, оборот же всех предприятий на Урале не превышает 200 миллионов.

При таком положении дела в течение весьма короткого времени будут израсходованы все основные капиталы, и заводы должны будут закрыться. Промышленники заявили, что они признают необходимым пересмотр налога на военную прибыль, налога имущественного и наследственного и т. п., но считают долгом указать на опасность для промышленности.

Министр труда М. И. Скобелев заявил, что, по имеющимся у него сведениям, рабочие Донецкого бассейна, непримиримость которых здесь представлена в особо ярком свете, на самом деле вовсе не ставят вопрос столь остро и, наоборот, даже избрали специальную делегацию, которая должна прибыть в Петербург, чтобы сообщить Временному Правительству о положении вещей и выяснить размеры возможного увеличения заработной платы. По позднейшим сведениям, делегация эта задержалась в Харькове ввиду стремления сделать последние попытки сговориться.

Скобелев Матвей Иванович

Стремление рабочих к увеличению заработка следует рассматривать, как вполне законное желание добиться той справедливой оценки труда, которая раньше не имела места. Кроме того, надо иметь ввиду, что за два с половиной года рабочие были свидетелями необычайного обогащения предпринимателей, принимавшего иногда совершенно невероятный размер.

Временное Правительство, как государственная власть, должно вмешаться в это дело и явиться регулятором в этом коренном вопросе. Необходимо создать орган, регулирующий заработную плату, сообразуясь с справедливыми требованиями трудящихся масс и с условиями переживаемого времени. Финансово-экономическое положение государства находится в очень критическом положении. Все классы должны с этим считаться. Имущественные классы в настоящий момент должны отказаться от классового эгоизма в пользу интересов государства.

Промышленники заявили, что они готовы отказаться от прибылей и считают необходимым вмешательство государственной власти в взаимоотношения труда и капитала.

Далее выступили министры: земледелия Чернов и почт и телеграфов Церетели. Они указали, что государство в праве рассчитывать на то, что промышленники не только согласятся поддержать те экстренные мероприятия, которые сочтет нужным правительственная власть принять в области урегулирования современного состояния промышленности, но и постараются создать в промышленной жизни такую атмосферу, которая облегчила бы правительству проведение самых решительных мероприятий, направленных к урегулированию взаимоотношений труда и капитала. Министр-председатель Львов, резюмируя суждения, изложенные промышленникамп и членами Временного Правительства, указал, что состоявшийся обмен мнений дает возможность надеяться на успех тех решительных мероприятий, которые сочтет нужным предпринять Временное Правительство в области урегулировании тягот, выпадающих в переживаемый момент как на имущественные, так и на трудящиеся классы.

Дальнейшее обсуждение вопроса продолжалось уже без представителей промышленности. Временное Правительство, выслушав заключение министра торговли и промышленности Коновалова, постановило поручить министрам финансов, торговли и промышленности и труда незамедлительно разработать и представить на одобрение правительства ряд мероприятий по урегулированию хозяйственно-экономической стороны дела на промышленных предприятиях, взаимоотношений рабочих и предпринимателей, а также по урегулированию самого производства тех или иных предприятий.

Вид на корпуса Путиловского завода

Французский министр иностранных дел Рибо 10 мая послал русскому министру иностранных дел Терещенко телеграмму, в которой сказано:

«Одушевленные общим стремлением к свободе и предоставляя нашим врагам быть проникнутыми духом завоевания и стяжательства, которым они руководятся как в мирное, так и в военное время, оба наши народа почерпнут в общем идеале силу для обеспечения торжества священного дела «справедливости и независимости».

Временное Правительство 10 мая вынесло постановление о мерах к ускорению созыва Учредительного Собрания: первое заседание вновь образуемого совещания для выработки положения о выборах Учредительное Собрание назначается на 25 мая.

«Приступить немедленно к тем работам для составления положения о выборах в Учредительное Собрание, которые не требуют разрешения принципиальных вопросов, возложив временно эти работы на юридическое совещание для выработки положения о выборах в Учредительное Собрание и по изготовлению Проекта такого положения.»

На Всероссийском съезде офицерских депутатов 10 мая произнес речь Церетели, который указал, что в настоящее время Временное Правительство и Совет более едины, чем когда-либо; что декларация Временного Правительства соответствует насущным интересам революционной России, и что армия составляет часть революционного народа, и поэтому не может и быть вопроса о доверии к Временному Правительству со стороны армии: раз революционная Россия выражает правительству доверие, то армия ему в этом не откажет. Церетели указал на то, что если раньше и существовало некоторое двоевластие, то теперь есть только одна власть — коалиционное правительство.

Керенский в Гельсингфорсе перед солдатами и офицерами произнес речь.

«Мы открыто сказали, что не хотим захватов, насилия, не хотим чужого достояния; мы хотим скорейшего мира. Но те, кому мы говорили это, могут понять только одно, — что мы неспособны силой отстоять свои права. И они (германцы) начали братанье на нашем фронте, а в то же время свои лучшие войска послали на французский фронт и уничтожают эту первую демократию Европы. Кроме того, после братанья на нашем фронте у них оказались фотографии наших позиций и батарей, которые были так распланированы, что сверху их увидеть было нельзя».

Страница газеты «ИСКРЫ» 1917 года

На Всероссийском съезде Крестьянских Депутатов 10 мая обсуждался вопрос о войне. С докладом выступил член президиума съезда эсер Бунаков (Фундаминский), который доказывал, что сепаратный мир убьет не только русскую, но и международную революцию.

«Сепаратный мир — это бесчестие по отношению к союзникам. А раз нельзя заключить сепаратный мир, то нам остается одно — продолжать войну».

10 мая ЦК РСДРП (большевиков) постановил послать делегатов на созываемую Циммервальдскую конференцию с поручением:

«Немедленно покинуть ее и выйти из циммервальдского союза, если конференция выскажется за какое бы то ни было сближение или совместное обсуждение дел вместе с социал-шовинистами».

На заседании съезда кадетской партии обсуждалась аграрная программа. Доклад Черненкова и предложенная им от имени Центрального Комитета новая аграрная программа «Народной Свободы» сводятся к следующему. Земли сельско-хозяйственного пользования должны принадлежать трудовому земледельческому населению. Законом должны быть установлены меры к устранению возможности для отдельных лиц приобретать землю сверх трудовой нормы, а также обращать землю сельско-хозяйственного пользования в источник постоянного рентного дохода. Все земельные союзы (общины, общества с подворным владением, товарищества и пр.) с устранением сословных ограничений, административной опеки и других пережитков старого порядка должны приобрести характер частно-правовых организаций.

Леса должны принадлежать государству. Права на недра земли должны быть отделены от права на ее поверхность и составлять достояние государства. Для целей земельной реформы наличный запас государственных земель (включая бывшие удельные и кабинетские) пополняется землями монастырскими, церковными, принадлежащими крестьянскому и дворянскому банкам и принудительно отчуждаемыми частновладельческими. Принудительному отчуждению не подлежат земли сельских обществ, все, не превышающие трудовой нормы мелкие владения отдельных лиц, земли, принадлежащие городским и земским учреждениям, а также предназначенные для образовательных, общественно-санитарных, научных и других общеполезных целей. В прочих частных владениях подлежит принудительному отчуждению все количество земли сверх трудовой нормы.

Принудительное отчуждение частновладельческих земель производится на основе выкупа их государством, по цене, соответствующей нормальной доходности земли, с устранением из расчета тех повышающих доходность элементов, которые обусловливаются земельной нуждой местного населения, ненормальными условиями найма рабочих и пр. Нормы доходности вырабатываются местными земельными учреждениями и устанавливаются законом.

В Петербурге 10 мая вышел первый номер журнала «Работница», — органа большевиков, поставившего своей задачей выяснять все вопросы, связанные с экономическим, политическим и общественным положением женщин-работниц. Журнал находится в преемственной связи с журналом «Работница», который начал выходить в 1914 году в Петербурге, но просуществовал только несколько месяцев, так как был ликвидирован властью.

В «Русском Слове», в отделе «Бюллетень провинции», 10 мая сообщается, что в Самаре, согласно постановлению Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов, сформирована Красная Гвардия, в числе 1200 человек, с 6 комиссарами, которая 2 и 3 мая вместе с артиллерийскими патрулями произвела в Самаре массовые обыски и аресты. Так, был произведен обыск в Самарском Окружном Суде, где председателю суда было предъявлено письменное предписание на бланке Совета Рабочих Депутатов выдать имеющееся оружие. Председатель суда объяснил патрулями, что имеющееся в суде оружие представляет собой вещественные доказательства, приложенные к ряду дел. Произведенный обыск, по словам «Русского Слова», подтвердил справедливость слов председателя суда.

Справка ИА REGNUM

Илья Фондаминский — революционер, один из лидеров партии эсеров в эмиграции. Товарищ председателя Исполнительного комитета Совета крестьянских депутатов. Выступал за оборонительную войну. Погиб в 1942 году в Освенциме. В 2004 году канонизирован как святой мученик.