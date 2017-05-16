Астана, 16 мая, 2017, 10:23 — ИА Регнум. Казахстан получил разрешение на экспорт мёда в Китай. Об этом сегодня, 16 мая, на заседании правительства в Астане сообщил первый вице-министр сельского хозяйства Казахстана Кайрат Айтуганов.

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«В сентябре прошлого года получено разрешение на экспорт в Китай лошадей, а вчера — мёда. В апреле китайскими экспертами был проведен аудит ветслужбы и инспекции предприятий Казахстана. Продолжается работа по организации экспорта в Китай охлажденной баранины. Завершается согласование веттребований к экспорту баранины и живых овец в Иран. С Объединенными Арабскими Эмиратами согласованы ветсертификты для экспорта живых крупного, мелкого рогатого скота и куриного яйца», — отметил Айтуганов.

Он также рассказал, что в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) расширен и согласован с Киргизией перечень групп товаров, разрешенных к вывозу, с 14 до 100 наименований. Кроме того, с 12 до 25 увеличено количество киргизских предприятий, имеющих право поставлять свою продукцию в Казахстан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне Форума высокого уровня по международному сотрудничеству «Один пояс, один путь», прошедшего в Пекине, между Министерством сельского хозяйства Казахстана и Главного управления надзора за качеством, инспекции и карантина (ГУНКИК) Китая был подписан Протокол по инспекции, карантину и санитарным требованиям, предъявляемым к мёду, экспортируемому из Казахстана в КНР.

«Летом прошлого года инспекторы ГУНКИК посетили Казахстан и познакомились с производителями мёда в Восточном Казахстане. Они были удивлены тем разнообразием ассортимента, поскольку мы можем производить разные виды мёда самого высокого качества: начиная от горного, травяного, степного, гречишного, разнотравья и других сортов. В подписанном протоколе отражены все необходимые требования, которые ранее были взаимно изучены и гармонизированы. Это очень важно, потому что наши фермеры получили таким образом возможность экспортировать мёд, зная требования китайского рынка», — прокомментировала это событие вице-министр сельского хозяйства Казахстана Гульмира Исаева.

Она также сообщила, что Казахстан совместно с Китаем создает лаборатории по сертифицированию сельхозпродукции, ввозимой в КНР не только с казахстанской территории, но и из всего центральноазиатского региона.

«Мы сейчас проводим работу с КНР по созданию необходимых условий для скорейшего тестирования и получения подтверждения соответствия качеству нашей сельскохозяйственной продукции. На сегодняшний день начата реализация проекта по созданию в Восточно-Казахстанской или Алма-Атинской области лабораторий, которые будут технически оснащены в соответствии с требованиями Главного управления надзора за качеством, инспекции и карантина (ГУНКИК) Китая и будут аккредитованы им. Что это означает? Это означает, что завтра наши казахстанские фермеры, а также фермеры из среднеазиатского региона при поставке продукции в Китай могут сертифицировать эту продукцию в этих лабораториях на территории Казахстана. Результаты тестов не будут перепроверяться в Китае — им будет оказано доверие. Это большое признание нашей ветеринарной службы. Китайские специалисты неоднократно проводили аудит нашей ветеринарной службы по разным видам болезней и разным видам продукции. При этом позволяя нам начать сертификацию продукции не только для Казахстана, но и всего центральноазиатского региона», — рассказала Исаева.

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