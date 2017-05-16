Москва, 16 мая, 2017, 09:17 — ИА Регнум. Список самых невыгодных автомобилей для страховщиков составили специалисты «Альфастрахования», рейтинг опубликован 15 мая на официальном сайте компании.

Nerdwallet.com Оценка ущерба после ДТП

Эксперты сообщают, что самыми невыгодными автомобилями остаются машины премиум-класса, в 2015 году самые большие суммы получали владельцы марки Maybach, в 2016-м в лидеры по данному вопросу вышли владельцы Maserati, средний убыток компании, связанный с выплатами автокаско по данным автомобилям, составил около 2,5 млн рублей.

Представитель компании Илья Григорьев отмечает, что подобные выплаты хоть и пугают своим размером, но все-таки, таких автомобилей достаточно мало.

«Всего несколько крупных происшествий могут полностью изменить ситуацию со средним убытком по марке», — сказал руководитель управления андеррайтинга компании.

Второе место в рейтинге по итогам 2016 года заняли автомобили Lamborghini, их владельцам компания выплатила около 495 тыс. рублей. На третьей строчке — автомобили компании Rolls-Royce, убыток составил более 441 тыс. рублей.

Четвертое и пятое место занимают Bentley и Porsche с суммами убытков более 387 и 205 тыс. рублей соответственно. Во второй пятерке идут машины Jaguar (188 тыс.), Great Wall (173 тыс.), Mercedes-Benz (144 тыс.), JEEP (143 тыс.) и Infiniti (126 тыс.).

Компания сообщает, что чем больше выпущено автомобилей какой-то марки, тем выше вероятность их попадания в ДТП, однако, большое число таких незначительных убытков размывает это значения, в 2016 году у массовых автомобилей показатель среднего убытка находился в коридоре 57 тыс. — 173 тыс. рублей.