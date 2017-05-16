Составлен рейтинг самых невыгодных автомобилей для страховщиков
Москва, 16 мая, 2017, 09:17 — ИА Регнум. Список самых невыгодных автомобилей для страховщиков составили специалисты «Альфастрахования», рейтинг опубликован 15 мая на официальном сайте компании.
Эксперты сообщают, что самыми невыгодными автомобилями остаются машины премиум-класса, в 2015 году самые большие суммы получали владельцы марки Maybach, в 2016-м в лидеры по данному вопросу вышли владельцы Maserati, средний убыток компании, связанный с выплатами автокаско по данным автомобилям, составил около 2,5 млн рублей.
Представитель компании Илья Григорьев отмечает, что подобные выплаты хоть и пугают своим размером, но все-таки, таких автомобилей достаточно мало.
«Всего несколько крупных происшествий могут полностью изменить ситуацию со средним убытком по марке», — сказал руководитель управления андеррайтинга компании.
Второе место в рейтинге по итогам 2016 года заняли автомобили Lamborghini, их владельцам компания выплатила около 495 тыс. рублей. На третьей строчке — автомобили компании Rolls-Royce, убыток составил более 441 тыс. рублей.
Четвертое и пятое место занимают Bentley и Porsche с суммами убытков более 387 и 205 тыс. рублей соответственно. Во второй пятерке идут машины Jaguar (188 тыс.), Great Wall (173 тыс.), Mercedes-Benz (144 тыс.), JEEP (143 тыс.) и Infiniti (126 тыс.).
Компания сообщает, что чем больше выпущено автомобилей какой-то марки, тем выше вероятность их попадания в ДТП, однако, большое число таких незначительных убытков размывает это значения, в 2016 году у массовых автомобилей показатель среднего убытка находился в коридоре 57 тыс. — 173 тыс. рублей.