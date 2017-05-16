Казань, 16 мая, 2017, 08:59 — ИА Регнум.

Бывшие клиенты ПАО «Татфондбанк» пошли в Арбитражный суд Татарии с исками к банку-банкроту и его «детищу» — ООО «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс», куда в доверительное управление были переданы их средства. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, истцы требуют признать договоры недействительными и применить последствия этого.

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Так, вкладчик Сергей Глухих, 4 мая подавший иск в арбитражный суд, требует не только расторгнуть договор, но и в солидарном объёме взыскать с обоих компаний 2,2 млн рублей непосредственно вклада, проценты за пользование чужими средствами, упущенную выгоду, моральный вред и судебные издержки. Общая сумма исковых требований — 2,42 млн рублей, моральный вред оценён в 100 тыс. рублей.

По-прежнему основной объём дел рассматривается Вахитовским районным судом Казани. На 16 мая в базе суда порядка 1,9 тыс. дел, где в качестве ответчика выступает ПАО «Татфондбанк», но иски продолжают поступать. При этом большой объём заявлений оставлен без движения до устранения недочетов. Рассмотрение многих дел, даже поданных в середине апреля, намечено на конец мая — первую половину июня. Сегодня, 16 мая, суд также рассмотрит несколько исков к ПАО «Татфондбанк».

В качестве аргументов истцы приводят доводы о том, что в «Татфондбанке» их не уведомили об условиях сделки и скрыли риски.

Как ранее писало ИА REGNUM, в интересах пожилых граждан и инвалидов документы к суду готовят сотрудники прокуратуры Татарии. Так, на середину мая было подготовлено 207 исков, из которых удовлетворены 24.

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Всего на начало мая конкурсному управляющему предъявлены требования от 12 207 заявителей, но реестр кредиторов продолжает формироваться. Дата его закрытия — 31 июля 2017 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 3 марта Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций сразу у нескольких банков. В ЦБ размер «дыры» в капитале «Татфондбанка» оценили в 96,7 млрд рублей. Причем о сложном финансовом состоянии организации Банку России было известно с мая прошлого года. По расчетам ЦБ и АСВ, на проведение санации «Татфондбанка» потребовалось бы 220−230 млрд заемных средств.

Председатель правления «Татфондбанка» арестован, уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Заключен под стражу бывший заместитель председателя правления ПАО «Татфондбанк» Сергей Мещанов. Такжебыли задержаны глава управления активных операций «ТФБ Финанс» Илнар Абдульманов, руководитель отдела клиентского сервиса «ТФБ Финанс» Рустам Тимербаев— аналогичные должности они занимали и в «Татфондбанке». В числе задержанных — глава инвесткомпании Тимур Вальшин изаместитель председателя правления ПАО «Татфондбанк»Вадим Мерзляков.

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"Татфондбанк» является одним из крупнейших банков Татарии, по размеру активов занимал 42-е место в банковской системе РФ. Филиалы и крупные офисы организации расположены в Москве и Санкт-Петербурге, в Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ярославской, Воронежской, Новосибирской областях, а также в Удмуртии, Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае.