Улан-Удэ, 16 мая, 2017, 08:29 — ИА Регнум. В Бурятии, согласно утвержденному перечню, угрозе перехода лесных пожаров подвержен 151 населенный пункт, 63 дачных некоммерческих товарищества (ДНТ), 28 летних оздоровительных лагерей. Эта информация была озвучена в ходе совещания по вопросам ликвидации последствий ЧС, вызванных паводками и природными пожарами в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, проведенного президентом РФ Владимиром Путиным 15 мая в Иркутске.

skeeze Лесные пожары

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 16 мая, в правительстве Бурятии, врио главы республики Алексей Цыденов рассказал Владимиру Путину о принятых противопожарных профилактических мерах, а также о помощи погорельцам села Черемушки.

В Бурятии с апреля 2017 года действует особый противопожарный режим.

«К началу пожароопасного периода осуществлен сбор паспортов населенных пунктов. Взято на учет 4250 земельных участков, прилегающих к лесу. С марта по май проведено три акции «Чистый лес», в которых приняли участие более 43 тысяч человек. Во всех населенных пунктах прилегающие леса очищены от валежника», — проинформировал Цыденов.

В регионе создано 570 групп численностью 2400 человек для предупреждения природных пожаров.

«На сегодня патрульными группами проведено 4,5 тыс. рейдов, проинструктировано 10,5 тыс. человек. Обнаружено и потушено до пожаров 189 возгораний, из леса выдворено 285 человек, не допущено в лес 820 человек. Организована работа по доведению до населения требований, норм и правил пожарной безопасности», — подчеркнул врио главы Бурятии.

Кроме того, по словам Цыденова, с начала пожароопасного периода возбуждено 18 уголовных дел, составлено 727 административных протоколов. По 12 фактам пожаров установлены виновные лица: «Один решил сжечь мусор во дворе при ветре и температуре воздуха +27 градусов, другие устроили пал травы».

Для защиты населенных пунктов задействованы 3408 человек и 428 единиц техники, организовано маневрирование силами и средствами подразделений пожарной охраны.

В целом обстановка в регионе стабильная, считает врио руководителя республики.

Что касается села Черемушки Прибайкальского района, по уточненным данным, в результате пожара там пострадало 28 строений, из них 19 — жилые дома постоянного и непостоянного проживания. В них проживало 33 человека. Цыденов заверил, что на сегодняшний день всем выплачена матпомощь — по 10 тысяч рублей из республиканского бюджета.

«Дополнительно из федерального бюджета получили по 10 тысяч рублей 16 человек, по 100 тысяч рублей — 10 человек. Из муниципального бюджета Прибайкальского района выплачено по 17 тысяч рублей 10 гражданам», — сказал он.

Заявки на восстановление жилья путем строительства или покупки подали только 20 семей (34 человека). По предварительным данным, расходы составят 31 млн рублей. Однако, по информации республиканского правительства, только у трех семей есть подтверждение, что это было их единственное жилье. С остальными продолжается работа по подтверждению статуса потерпевших, в том числе в судебном порядке.

Между тем, как сообщили ИА REGNUM в Республиканском агентстве лесного хозяйства, на утро 16 мая в Бурятии зарегистрирован один действующий очаг возгорания — в Северо-Байкальском районе на общей площади 4 га. Всего с начала пожароопасного периода в регионе зарегистрировано 154 очага. Площадь, пройденная огнем, составила около 14 тыс. га (в 2016 году на эту же дату было зарегистрировано 200 возгораний на площади около 42 тыс. га).

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в регионах Сибири 27, 28 апреля и 7 мая 2017 года произошло возгорание 110 жилых домов и 49 строений в населенных пунктах Бурятии, Красноярского края и Иркутской области. Без жилья остались 418 человек, в том числе 83 ребенка. По оценке специалистов, приведенной на официальном сайте полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло, основной причиной возникновения лесных пожаров остается человеческий фактор (более 65% случаев). По фактам возгораний в населенных пунктах возбуждены уголовные дела.

В соответствии с распоряжением правительства РФ из федерального бюджета для частичного покрытия расходов на финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в регионы округа поступило более 38,9 млн рублей. По состоянию на 15 мая выплачено около 35,9 млн рублей 332 гражданам (100% — в Республике Бурятия, 93% — в Иркутской области, Красноярскому краю средства из федерального бюджета не выделялись). Из бюджетов субъектов РФ и муниципалитетов выплачено 13,9 млн рублей.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин 15 мая прибыл Иркутск, чтобы провести совещание по вопросам ликвидации последствий ЧС в Сибири и на Урале. Ранее, находясь на совещании в Сочи, он пообещал, что посетит пострадавшие от пожаров регионы Сибири. По словам президента, ликвидация последствий природных пожаров — это проверка на компетентность и дееспособность глав регионов.

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