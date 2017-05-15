Путин прибыл в Иркутск

Иркутск, , 18:59 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл Иркутск, где собирается провести совещание о ликвидации последствий пожаров в Сибири и на Урале. Об этом сегодня, 15 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин покинул Пекин, где он принимал участие в международном форуме «Один пояс — один путь» и уже прибыл в Иркутск.

Ещё две недели назад на совещании в Сочи (Краснодарский край) Путин пообещал, что посетит пострадавшие от пожаров регионы. Российский лидер тогда подчеркнул, что ликвидация последствий природных пожаров — это проверка на компетентность и дееспособность глав регионов.

В Иркутске Путин планирует провести совещание о ликвидации последствий пожаров в Сибири и на Урале.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожароопасная ситуация сложилась в регионах Сибири в конце апреля из-за сухой и ветреной погоды. 28 апреля глава МЧС Владимир Пучков ввел режим чрезвычайной ситуации во всех регионах Сибирского федерального округа.

По последним данным, в результате травяных и лесных пожаров в в Бурятии, Иркутской области и Красноярском крае сгорели около 100 домов. В Иркутской области больше всего пострадали от пожаров Киринский и Аларский районы.

11 мая глава МЧС отменил режим чрезвычайной ситуации в регионах СФО, так как начались интенсивные осадки и большая часть пожаров была ликвидирована. Пожароопасная ситуация сохраняется в ряде районов Забайкальского края.