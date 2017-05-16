Сенаторы США: У Трампа есть право делиться секретными данными
Вашингтон, 16 мая, 2017, 08:19 — ИА Регнум. Передача секретной информации — право американского президента как верховного главнокомандующего, говорится в заявлении сенаторов США Линдси Грэма (штат Южная Каролина) и Джона Маккейна (штат Аризона), пишет The Washington Post.
«Мы, безусловно, не хотим, чтобы президент распространял секретные данные, но президент действительно имеет право делать это, поскольку он — главнокомандующий», — говорится в заявлении.
Напомним, 15 мая в газете The Washington Post появилась публикация о том, что американский президент Дональд Трамп мог во время встречи в Вашингтоне передать секретные сведения российским дипломатам — министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и послу РФ в США Сергею Кисляку. Эти переговоры состоялись в Белом доме на минувшей неделе.
Как пишет американская газета, речь идет о сведениях, касающихся террористической структуры «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Авторы статьи опираются на данные источников — одного действующего и одного бывшего чиновника американской администрации. По их мнению, действия президента «поставили под угрозу важнейший источник информации об ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».
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