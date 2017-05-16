Вашингтон, 16 мая, 2017, 08:19 — ИА Регнум. Передача секретной информации — право американского президента как верховного главнокомандующего, говорится в заявлении сенаторов США Линдси Грэма (штат Южная Каролина) и Джона Маккейна (штат Аризона), пишет The Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

«Мы, безусловно, не хотим, чтобы президент распространял секретные данные, но президент действительно имеет право делать это, поскольку он — главнокомандующий», — говорится в заявлении.

Напомним, 15 мая в газете The Washington Post появилась публикация о том, что американский президент Дональд Трамп мог во время встречи в Вашингтоне передать секретные сведения российским дипломатам — министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и послу РФ в США Сергею Кисляку. Эти переговоры состоялись в Белом доме на минувшей неделе.

Как пишет американская газета, речь идет о сведениях, касающихся террористической структуры «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Авторы статьи опираются на данные источников — одного действующего и одного бывшего чиновника американской администрации. По их мнению, действия президента «поставили под угрозу важнейший источник информации об ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

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Сенаторы от Демократической партии в очередной раз подвергли Трампа критике.

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